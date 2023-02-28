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Буданов назвал лучшие альтернативы истребителям F-16

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украине нужна штурмовая авиация, а не самолеты F-16.

сегодня, 11:10 comments1269
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Автор:

Slava Kot

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о необходимости украинской армии получить штурмовую авиацию, а американские истребители F-16 не таким самолетом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова изданию "Голос Америки".

Буданов назвал лучшие альтернативы истребителям F-16

Американский истребитель F-16. Фото: из открытых источников

После согласия союзников предоставить Украине танки, дипломаты стали говорить о необходимости начать работу по получению самолетов от западных партнеров. Пока ни одна страна не согласилась предоставить истребители для Украины, однако Великобритания начала обучать украинских пилотов. Также Владимир Зеленский сообщал, что продолжаются переговоры еще с несколькими странами по обучению пилотов.


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В большинстве разговоров, включая президента Украины говорят об американских истребителях F-16, однако руководитель ГУР считает другие самолеты лучшими для военных действий.

"По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F16 и тому подобные платформы они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Это воздушные платформы предназначенные для нанесения ударов по земле", — рассказывает Кирилл Буданов.

На вопрос, почему тогда Зеленский просит именно F-16, Буданов ответил, что это его личное видение ситуации, и, возможно, существует другая военная концепция действий в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по количеству истребителей.

Также "Комментарии" писали, что специально для ВСУ страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/6980458.html
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