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Буданов хочет к лету вернуть Крым

По словам главы ГУР Минобороны, украинские войска зайдут в Крым и Путин ничего не сделает

сегодня, 22:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Крым будет возвращен Украине. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишут "Комментарии".

Буданов хочет к лету вернуть Крым

Фото The Washington Post

Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится, — заверил Буданов. — Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой”.

Глава ГУР Минобороны Украины считает неправдой, что российский президент Владимир Путин применит ядерное оружие, если украинские войска войдут на Крымский полуостров.

На вопрос, считает ли он, что украинские войска достигнут Крыма, в который страна-оккупантка незаконно вторглась и аннексировала в 2014 году, может побудить президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов сказалчто это - неправда. И Крым Украине вернут однозначно.

"Это тактика запугивания, - добавил глава украинской разведки. – Россия страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают.

Как писали "Комментарии", на нынешнего главу ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова уже совершено с 10 покушений за примерно семь лет. Попытка ликвидировать разведчика началась с августа 2016 года, когда на территории временно оккупированного Крыма был ликвидирован подполковник ФСБ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке объяснили, почему прогнозы Буданова о победном 2023-м вполне реальны. Обнадеживающий прогноз по войне в Украине начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в котором говорится о победном завершении войны уже в 2023 году, базируется на трех составляющих: разведданные, анализ обстановки на поле боя и международная ситуация. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/31/kyrylo-budanov-ukraine-intelligence-boss-interview/
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