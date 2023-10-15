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Бросили в бой резервы: россияне готовят оцепление ключевого украинского города

В оккупантов нет успехов, подчеркнул Иван Шевцов

сегодня, 18:52
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские оккупанты применяют "мясные штурмы" на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковник Иван Шевцов в эфире канала Эспрессо.

Бросили в бой резервы: россияне готовят оцепление ключевого украинского города

Российские оккупанты собирают окружить украинский город (фото из открытых источников)

"Это направление группы от 50 до 100 военнослужащих прямо на мясо. То есть из 100 оккупантов живыми возвращаются 10-20", — рассказал он.


Он заявил, что, несмотря на увеличение авиаобстрелов, у врага нет успехов на этих направлениях. Военный рассказал, что оккупанты собрали достаточно большой и разнообразный контингент. Против украинских военных там воюют первая танковая армия оккупантов и 25-я армия РФ, а еще подразделения "Шторм Z", мобилизованные из "ЛДНР".

Как сообщил Иван Шевцов в эфире Radio NV, россияне ставят перед собой цель окружить Купянск.

"Все это и говорит о том, что враг хочет прорваться в Купянск. До наступления зимы, до наступления неблагоприятных погодных условий, хочет выйти (на проходящий рубеж) по левому берегу реки Оскол", — сказал он.

Военный отметил, что Купянск и Купянск-Узловой очень важные стратегические пункты, ведь имеют хорошие железнодорожные подъезды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов назвал самое большое поражение России за период войны. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что поражение россиян на Харьковщине стало самым большим за время войны. Во время интервью с Комаровым Кирилл Буданов заявил, что внезапное наступление украинских сил в прошлом году ошарашило россиян и российских пропагандистов. Именно во время успешных действий украинских сил удалось деоккупировать почти всю территорию Харьковской области.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, после этого поражения в российском обществе начал появляться вопрос "как это может быть, что Россию выбили", несмотря на то, что Россия вторая армия мира.



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