Бросают все силы: в Генштабе назвали ключевую цель врага после захвата Северодонецка

После установления контроля над Северодонецком российские кафиры бросили все основные на захват последнего ключевого города Луганской области – Лисичанска. Россияне на Донецком направлении сконцентрировали все силы на том, чтобы оцепить украинские силы в районе Лисичанска. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Обстрел. Фото: из открытых источников

В общем, Донецкое направление для врага является ключевым, там Россия пытается массированно наступать. Под авиационными и авиа обстрелами ряд городов и сел Донбасса.





Читайте на портале "Комментарии" – воскресное утро для жителей Киева началось с громких взрывов – рашисты выпустили в сторону столицы минимум 14 ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало – что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита "Большой семерки" : какие ожидания.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!