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Бросают все силы: в Генштабе назвали ключевую цель врага после захвата Северодонецка

Россия не прекращает массированно наступать на Донецком направлении

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
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После установления контроля над Северодонецком российские кафиры бросили все основные на захват последнего ключевого города Луганской области – Лисичанска. Россияне на Донецком направлении сконцентрировали все силы на том, чтобы оцепить украинские силы в районе Лисичанска. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Бросают все силы: в Генштабе назвали ключевую цель врага после захвата Северодонецка

Обстрел. Фото: из открытых источников

В общем, Донецкое направление для врага является ключевым, там Россия пытается массированно наступать. Под авиационными и авиа обстрелами ряд городов и сел Донбасса.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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