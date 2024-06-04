Бронирование работает, но работников ОПК могут мобилизовать: в каких случаях

При обновлении данных или изменении военно-учетной специальности ТЦК могут мобилизовать работников оборонных промышленностей, несмотря на то, что они имеют официальное бронирование. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, указавший на пробелы власти по забронированным работникам ОПК.



ТЦК могут мобилизовать работников ОПК при бронировании. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Сергей Згурец рассказал, что предприятия, выполняющие государственный заказ в сфере обороны, сегодня имеют 100% бронирование своих работников. По его словам, даже те предприятия, которые создают разработки, которые еще не приняты на вооружение, также могут получить бронирование работников, чтобы завершить свои наработки.

Однако Згурец указывает на важный нюанс, по которому ТЦК могут мобилизовать даже официально забронированных работников ОПК.

"Бронирование работает, но когда люди, которые достигают 20-летнего возраста, идут на обновление данных или меняют военно-учетные специальности, которые сейчас меняются Генштабом, то фактически в этот период их могут мобилизовать, игнорируя ситуацию, являющуюся работниками оборонно-промышленных предприятий", — рассказал директор Defense Express.

По его словам, это "окно возможностей для ТЦК", которым пользуются работники военкоматов. Как следствие, компании из сферы ОПК хотят изменить это и защитить работников от мобилизации, которая может произойти, несмотря на официальное бронирование.

"Обращения к президенту, министру обороны, министру Техпрома как раз направлены на то, чтобы это окно изъять и чтобы процесс бронирования был в соответствии с потребностями нашей оборонки, потребностями Вооруженных Сил", — пояснил Сергей Згурец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как найти работу с бронированием от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде озвучили возможную цену за экономическое бронирование от мобилизации.