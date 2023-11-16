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Британское издание утверждает, что Путин готовил голод в Украине

Главе РФ грозит еще одно обвинение в подготовке военного преступления

16 ноября 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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Путин заранее планировал голод в Украине, заявляет в своей публикации британское издание The Independent. Об этом сообщают "Комментарии".

Британское издание утверждает, что Путин готовил голод в Украине

Путин

Как утверждают журналисты, Путину может грозить новое обвинение в военном преступлении, поскольку есть доказательства того, что РФ планировала голод в Украине и готовилась к этому заранее.


Как пишет международная правозащитная юридическая компания Global Rights Compliance (GRC), после начала вторжения Россия намеренно избрала своей первоочередной целью богатые зерновые районы, а также инфраструктуру производства продуктов питания.

GRC обнаружила, что российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза еще в декабре 2021 года. Это, по мнению GRC, может свидетельствовать о плане хищения украинского продовольствия "в беспрецедентных масштабах".

Напомним, что в двадцатой столетии Украина пережила три штучно организованных голодомора 1921-1923 годов, 1932-1933 годов и 1946-1947 годов. Ключевую роль в их возникновении и трагических последствиях сыграла политика коммунистической России по коллективизации крестьянства и изъятию у украинцев зерна, в том числе и посевного материала. Наиболее масштабный голод произошел в 1932-1933 годов, который сопровождался случаями каннибализма, массовым вымиранием сел и миллионными жертвами. По оценкам демографов, общее количество жертв голодомора составляет от 3,5 до 5 млн человек. В это же время массовый голод был зафиксирован в Поволжье и Казахстане.

Тем временем, еще один российский актер попросился на войну, чтобы убивать украинцев.

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