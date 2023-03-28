Британский командир назвал главные преимущества танков Challenger перед российскими Т-72

Министр обороны Алексей Резников показал прибывшие в Украину британские танки Challenger 2 и заявил, что это "фантастические машины". Бывший командир 1-го Королевского танкового полка британской армии Хэмиш де Бреттон Гордон называет главные преимущества танков Challenger 2 по сравнению с российскими танками Т-72. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.



Танк Challenger 2. Фото из открытых источников

27 марта появилась информация, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. На следующий день Алексей Резников прокатался на одном из прибывших из Великобритании танков в Украину и сообщил, что эта военная техника скоро начнет выполнять боевые задания.

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Бывший командир 1-го Королевского танкового полка считает, что британские танки Challenger 2 значительно превышают характеристики российских танков, в том числе одной из популярнейших моделей в РФ Т-72.

Они могут вести точный огонь на ходу и ночью по пересеченной местности. Они могут нести больше патронов (50 ), а Т-72 только 30. И они гораздо лучше защищены. Challenger 2, вероятно, получит четыре-пять прямых попаданий из Т-72 и выживет, а одно попадание (из Challenger 2) уничтожит Т-72", — говорит Гемиш де Бреттон Гордон.

Как сообщает CNN, украинские чиновники ожидают получить около 400-600 западных танков, чтобы удачно их использовать в войне против российской армии.

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