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Британский командир назвал главные преимущества танков Challenger перед российскими Т-72

Военный из Великобритании рассказал, какие преимущества имеет танк Challenger 2, попавший в Украину перед российским танком Т-72, часто используемым армией РФ.

сегодня, 13:30
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Алексей Резников показал прибывшие в Украину британские танки Challenger 2 и заявил, что это "фантастические машины". Бывший командир 1-го Королевского танкового полка британской армии Хэмиш де Бреттон Гордон называет главные преимущества танков Challenger 2 по сравнению с российскими танками Т-72. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Британский командир назвал главные преимущества танков Challenger перед российскими Т-72

Танк Challenger 2. Фото из открытых источников

27 марта появилась информация, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. На следующий день Алексей Резников прокатался на одном из прибывших из Великобритании танков в Украину и сообщил, что эта военная техника скоро начнет выполнять боевые задания.


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Бывший командир 1-го Королевского танкового полка считает, что британские танки Challenger 2 значительно превышают характеристики российских танков, в том числе одной из популярнейших моделей в РФ Т-72.

Они могут вести точный огонь на ходу и ночью по пересеченной местности. Они могут нести больше патронов (50 ), а Т-72 только 30. И они гораздо лучше защищены. Challenger 2, вероятно, получит четыре-пять прямых попаданий из Т-72 и выживет, а одно попадание (из Challenger 2) уничтожит Т-72", — говорит Гемиш де Бреттон Гордон.

Как сообщает CNN, украинские чиновники ожидают получить около 400-600 западных танков, чтобы удачно их использовать в войне против российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал главное задание для военных в Бахмуте.

Также "Комментарии" писали о Болгарии, отправившей вооружение на миллиарды долларов в Украину: что это за оружие.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/30/europe/ukraine-soviet-era-tanks-russia-cmd-intl/index.html
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