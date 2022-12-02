Британский аналитический центр раскрыл план России по захвату Украины

Россия планировала оккупировать Украину в течение 10 дней и аннексировать ее до августа. Документы о нападении были подписаны президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI).

Российский солдат. Фото: из открытых источников

Согласно описанным документам, лишь небольшая группа российских чиновников была полностью проинформирована о планах Путина напасть на Украину. По данным RUSI заместители командующих вооруженными силами РФ узнали о вторжении за несколько дней до атаки, а воинские части получили приказы о въезде на территории Украины за несколько часов до 24 февраля.

Власти России планировали получить контроль над украинскими аэропортами, электростанциями, сетями водоснабжения, центральным банком и парламентом. Кроме того, в планы российских спецслужб входило убийство или захват украинской политической элиты. Россияне создали даже специальные списки с четырьмя группами:

кто готов сотрудничать;

нейтральные лица;

кого необходимо запугать;

кого нужно убить.

Целью российской армии было захватить АЭС для контроля энергетической системы Украины, а также они стали бы убежищем для российских солдат. Кроме того, власти России должны шантажировать Запад риском ядерного заражения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия грозится одной из бывших стран Советского Союза не ступать на путь Украины. Все это из-за смены названий российских улиц в столице страны.

Также "Комментарии" писали, что Китай принял важное решение, которое может причинить значительный ущерб для экономики Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!