Национальный центр кибербезопасности Великобритании публично признал, что подразделение 29155 российской военной разведки (ГРУ) несет ответственность за ряд наступательных киберопераций по всему миру с 2020 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Кибероперации

Британские разведчики отметили, некоторые из киберопераций группы были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

По данным британской разведки, операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность заключалась во взломе веб-сайтов и сканировании сетей в целях шпионажа. Ранее WhisperGate приписывался российскому государству, теперь атака связывается конкретно с подразделением 29155 ГРУ.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, диверсий операций по оказанию влияния, а также покушений на убийства по всей Европе.

"Это еще раз подчеркивает ценность, которую российское государство придает киберпространству в контексте своего вторжения в Украину", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Курской области России 24 августа объявила о создании добровольческого отряда БАРС-Курск. Будущим новобранцам обещают, что они будут служить только в Курской области России по шестимесячному контракту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).



