logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британские разведчики раскрыли одно из направлений подрывной работы российского ГРУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские разведчики раскрыли одно из направлений подрывной работы российского ГРУ

Операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году

сегодня, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Национальный центр кибербезопасности Великобритании публично признал, что подразделение 29155 российской военной разведки (ГРУ) несет ответственность за ряд наступательных киберопераций по всему миру с 2020 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Британские разведчики раскрыли одно из направлений подрывной работы российского ГРУ

Кибероперации

Британские разведчики отметили, некоторые из киберопераций группы были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

По данным британской разведки, операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность заключалась во взломе веб-сайтов и сканировании сетей в целях шпионажа. Ранее WhisperGate приписывался российскому государству, теперь атака связывается конкретно с подразделением 29155 ГРУ.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, диверсий операций по оказанию влияния, а также покушений на убийства по всей Европе.

"Это еще раз подчеркивает ценность, которую российское государство придает киберпространству в контексте своего вторжения в Украину", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российских школьников активно готовят к войне: британская разведка раскрыла подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Курской области России 24 августа объявила о создании добровольческого отряда БАРС-Курск. Будущим новобранцам обещают, что они будут служить только в Курской области России по шестимесячному контракту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости