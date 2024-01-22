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Британские корабли для Украины: когда они прибудут в Украину

Украина может получить британские минные тральщики, которые были объявлены в рамках "морской коалиции" после окончания войны.

сегодня, 17:25
Автор:
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Slava Kot
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Британский посол в Киеве Мартин Харрис пояснил, что минные тральщики, предоставленные правительством Великобритании, могут попасть в Украину только после окончания войны. Это связано с Конвенцией Монтре, запрещающей пропуск военных судов.

Британские корабли для Украины: когда они прибудут в Украину

Британские минные тральщики. Фото из открытых источников

Мартин Харрис в интервью "Европейской правде" рассказал, что Украине не следует ожидать британских кораблей в ближайшее время.

"Конвенция Монтре запрещает прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы во время войны в Черном море. Великобритания является стороной Конвенции, и мы поддерживаем эту позицию", – сказал Харрис.

Британский дипломат объяснил, что благодаря этой конвенции Россия не может запустить в Черное море свои корабли из других мест, чтобы восстановить разрушенный Украиной Черноморский флот РФ.

Посол также отреагировал на возможность предоставить корабли украинским партнерам, имеющим выход к Черному морю – Румынии и Болгарии, чтобы они впоследствии предоставили их Украине.

"Нет, это тоже невозможно. И это наша позиция. Мы не будем поставлять такие корабли, если это не соответствует конвенции Монтре", — добавил дипломат.

Напомним, что Турция как гарант черноморских проливов Босфор и Дарданеллы закрыла их для украинских и российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания и Норвегия создали новую "морскую коалицию". Деятельность коалиции будет сосредоточена на увеличении морских возможностей, в частности, Украина может рассчитывать на новую технику и обучение украинских моряков в этих странах.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал заявления некоторых стран унизительными и предательскими для Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KH8kixQz5VQ&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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