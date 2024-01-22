Британские корабли для Украины: когда они прибудут в Украину

Британский посол в Киеве Мартин Харрис пояснил, что минные тральщики, предоставленные правительством Великобритании, могут попасть в Украину только после окончания войны. Это связано с Конвенцией Монтре, запрещающей пропуск военных судов.



Британские минные тральщики. Фото из открытых источников

Мартин Харрис в интервью "Европейской правде" рассказал, что Украине не следует ожидать британских кораблей в ближайшее время.

"Конвенция Монтре запрещает прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы во время войны в Черном море. Великобритания является стороной Конвенции, и мы поддерживаем эту позицию", – сказал Харрис.

Британский дипломат объяснил, что благодаря этой конвенции Россия не может запустить в Черное море свои корабли из других мест, чтобы восстановить разрушенный Украиной Черноморский флот РФ.

Посол также отреагировал на возможность предоставить корабли украинским партнерам, имеющим выход к Черному морю – Румынии и Болгарии, чтобы они впоследствии предоставили их Украине.

"Нет, это тоже невозможно. И это наша позиция. Мы не будем поставлять такие корабли, если это не соответствует конвенции Монтре", — добавил дипломат.

Напомним, что Турция как гарант черноморских проливов Босфор и Дарданеллы закрыла их для украинских и российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания и Норвегия создали новую "морскую коалицию". Деятельность коалиции будет сосредоточена на увеличении морских возможностей, в частности, Украина может рассчитывать на новую технику и обучение украинских моряков в этих странах.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал заявления некоторых стран унизительными и предательскими для Украины.