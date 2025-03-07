Великобритания не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над Украиной, но только над западной ее частью. Это может произойти в рамках инициативы "Небесный щит". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The i Paper.

Истребители. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в офисе премьер-министра Великобритании "отказались исключить возможность того, что британские истребители присоединятся к европейским ВВС" для патрулирования неба над западом Украины с целью защиты от российских атак.

Когда у представителя офиса премьер-министра спросили, готова ли Великобритания предоставить свои истребители для этого плана, он уклонился от конкретного ответа относительно будущих операционных решений, пишет издание. В то же время инициативу прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать Украину и обеспечить для нее максимально сильную позицию", — сказал он.

Как известно, 6 марта появились сообщения, что флот из 120 истребителей может быть развернут в рамках инициативы "Небесный щит", чтобы предотвратить удары по важным ядерным объектам без дальнейшей эскалации с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания продолжает поставлять Украине разведданные после прекращения поставок от США, хотя эти возможности будут более ограничены. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Великобритания также продолжит поставлять Украине свой анализ необработанных данных, хотя в соответствии с практикой разведки она не будет передавать информацию США, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.

"Они не столь далеко идущи, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", – сказал источник издания.



