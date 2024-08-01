logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британская разведка узнала, сможет ли Белоусов искоренить главную проблему российской армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская разведка узнала, сможет ли Белоусов искоренить главную проблему российской армии

По данным британской разведки, коррупция широко распространена в российской военной промышленности

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов пытается ограничить коррупционные практики. Однако вряд ли он сможет или захочет искоренить коррупцию в военных закупках. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка узнала, сможет ли Белоусов искоренить главную проблему российской армии

Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

Британские специалисты напомнили, что 26 июля бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков был арестован по обвинению в коррупции. Булгаков занимал пост заместителя министра обороны с 2008 по 2022 год.

По информации российских СМИ, обвинения связаны с закупкой продовольствия для военнослужащих, которое было непригодно для употребления в пищу человеком, но тем не менее закупалось министерством обороны России по завышенным ценам, предположительно в обмен на взятки тогдашнему заместителю министра обороны Булгакову.

По данным британской разведки, коррупция широко распространена в российской военной промышленности и широко допускается в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

Полномасштабная война против Украины привела к жесткому пресечению коррупционных практик, как в практическом смысле, чтобы сократить бюджетные потери во время очень дорогостоящей военной кампании. Но это происходит также и потому, что политические покровители, такие как бывший военный министр Сергей Шойгу, потеряли прямое влияние на процессы закупок, говорится в сообщении.

"Хотя нынешний министр обороны Андрей Белоусов, вероятно, пытается ограничить коррупционную практику, крайне маловероятно, что он сможет или захочет искоренить коррупцию в российских оборонных расходах", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка рассказала о тревожной тенденции в Донецкой области: что происходит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1818922943608467478
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости