Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов пытается ограничить коррупционные практики. Однако вряд ли он сможет или захочет искоренить коррупцию в военных закупках. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

Британские специалисты напомнили, что 26 июля бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков был арестован по обвинению в коррупции. Булгаков занимал пост заместителя министра обороны с 2008 по 2022 год.

По информации российских СМИ, обвинения связаны с закупкой продовольствия для военнослужащих, которое было непригодно для употребления в пищу человеком, но тем не менее закупалось министерством обороны России по завышенным ценам, предположительно в обмен на взятки тогдашнему заместителю министра обороны Булгакову.

По данным британской разведки, коррупция широко распространена в российской военной промышленности и широко допускается в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

Полномасштабная война против Украины привела к жесткому пресечению коррупционных практик, как в практическом смысле, чтобы сократить бюджетные потери во время очень дорогостоящей военной кампании. Но это происходит также и потому, что политические покровители, такие как бывший военный министр Сергей Шойгу, потеряли прямое влияние на процессы закупок, говорится в сообщении.

"Хотя нынешний министр обороны Андрей Белоусов, вероятно, пытается ограничить коррупционную практику, крайне маловероятно, что он сможет или захочет искоренить коррупцию в российских оборонных расходах", — отмечают в Минобороны Британии.

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