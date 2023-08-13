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Британская разведка указала, кто финансирует ЧВК «Вагнер» после бунта Пригожина

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет разведки о войне в Украине.

сегодня, 09:13
Автор:
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Slava Kot
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Профессиональная военная компания "Вагнер" перестала получать финансы от российского руководства после восстания Пригожина и его попытки пойти на Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ежедневный отчет британской разведки.

Британская разведка указала, кто финансирует ЧВК «Вагнер» после бунта Пригожина

Украинские военные уничтожают российские позиции. Фото из открытых источников

Согласно анализу разведки Британии, "Вагнер" начинает процесс уменьшения расходов на зарплату персонала во время резкого снижения финансовых возможностей. Такие действия объясняются неудачным мятежом владельца организации Евгения Пригожина, восставшего против российского руководства.


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"После неудачного мятежа в июне 2023 года российское государство действовало против некоторых других бизнес-интересов владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу", — пишут в отчете Минобороны Великобритании.

Согласно анализу после прекращения финансирования вагнеровцев Кремлем, Беларусь стала основным финансовым донором для ЧВК "Вагнер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Александре Лукашенко, который рассказал о своем "безумном мнении", которое обеспечит Беларусь всем необходимым.

Также "Комментарии" писали, почему Россия активно наступает вблизи Купянска. Аналитики ISW назвали причину ужесточения действий российских сил в этом направлении. Согласно отчету специалистов Россия пытается отвлечь внимание от других важных направлений фронта. Кроме того, в   ISW не заметили визуального усиления позиций российских сил в направлении Купянска. Несмотря на это, украинский генерал Александр Сырский назвал город, который собирается захватить Россия в ближайшее время.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1690598778909458433
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