Британская разведка: Россия начала новый этап в войне с Украиной

В Кремле не пересмотрели свои целей войны в Украине. Путин и его окружение, как и ранее твердо уверены, что Украина должна быть полностью контролирована Россией. Именно поэтому Москвой принято решение начать новый этап – войны на истощение. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным британской разведки, с 2014 года стратегическая цель России в Украине, скорее всего, неизменна: установить контроль над своим соседом. В 2014-2021 годах она добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как отмечается в сводке, 24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Россия осознала, что это не удалось, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства над Донбассом и югом. В этом Кремль добился медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.

В последние недели Россия снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий, говорится в сообщении.

"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", — считают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало — годовщина вторжения РФ: Зеленский обратился к украинцам с заявлением.



