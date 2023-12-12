logo

BTC/USD

41529.86

ETH/USD

2209.77

LTC/USD

72.39

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британская разведка рассказала, почему оккупанты боятся ночи: в чем преимущество ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская разведка рассказала, почему оккупанты боятся ночи: в чем преимущество ВСУ

Международные партнеры обеспечивают украинские силы приборами ночного видения, когда российские оккупанты имеют дефицит в таком оборудовании

сегодня, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Британская разведка указала превосходство украинских сил над российскими, которая заключается в оснащении приборами ничего видения для ведения боевых задач в ночное время суток. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в сети X (Twitter).

Британская разведка рассказала, почему оккупанты боятся ночи: в чем преимущество ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Оборонное ведомство Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что, вероятно, российские силы продолжают сталкиваться с трудностями во время ведения боевых действий ночью. Многочисленные сообщения от боевиков подчеркивали эту тенденцию с начала войны, особенно в конце ноября 2023-го года.


Так, один пользователь социальных сетей назвался российским солдатом, который находится на оккупированной части Херсонской области. Он отметил нехватку приборов ночного видения и камер, способных работать в условиях низкой освещенности для беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает разведка, приборы ночного видения часто упоминаются в списках приоритетного оборудования, в отношении которого российские подразделения обращаются с запросами к своим семьям и симпатикам.

"Украинские силы часто оснащены приборами ничего видения от международных партнеров", — отмечается в сообщении.

Британская разведка предположила, что наверняка еще существует культурный элемент этой проблемы России, потому что российская военная подготовка редко уделяет внимание ночным учебам, вместо этого, обычно, проводятся стандартные постановочные мероприятия для того, чтобы поразить старших офицеров. Напротив, один российский солдат утверждал, что украинские силы "двигаются в основном ночью".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему повторяется история Второй мировой: что происходит на фронтах российско-украинской войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!