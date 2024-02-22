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Британская разведка рассказала к чему Кремль готовит жителей России

По информации британской разведки, Кремль готовит жителей России к затяжной войне с Украиной и Западом

сегодня, 12:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим оправдывает продолжительность войны с Украиной тем, что россияне якобы воюют с Западом. Жителей России готовят к снижению уровня жизни и затягиванию военных действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка рассказала к чему Кремль готовит жителей России

Кремль. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, 14 февраля официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что, хотя "специальная военная операция" началась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, войны, когда страны коллективного Запада во главе с США непосредственно вовлечен в этот конфликт".

По данным британской разведки, в целом это соответствует тенденции в российской официальной риторике, которая пытается оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом.

Песков далее признал, что "спецоперация" "может продлиться немного дольше, но это не изменит хода вещей".

"Это является частью официальной российской версии, почти наверняка направленной на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", — отмечают британские аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" - поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года. Только треть готовы разделить моральную ответственность за гибель мирных украинцев и разрушения. Об этом свидетельствую результаты опроса независимого "Левада-центра".




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1760592231533089161
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