Британская разведка рассказала, где россияне готовят новое наступление

Из-за давления и неудач под Бахмутом армия РФ в течение следующих двух месяцев, вероятно, увеличит интенсивность наступательных действий по линии Купянск-Лиман. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Минобороны Британии в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, на данный момент западная группировка войск РФ в Украине продолжает попытки реализовать мелкие атаки на северо-востоке и кое-где достигает ограниченного успеха на участке Купянск-Лиман.

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Со своей стороны ВСУ в рамках контрнаступления продолжают оттеснять россиян с позиций на юге и давят на силы РФ под Бахмутом. Учитывая свою военную доктрину, Россия может попытаться восстановить инициативу на поле боя и вернуться к наступлению на оперативном уровне. Линия Купянск-Лиман — одно из потенциальных направлений для этого.

"Существует реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", — говорится в сообщение.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



