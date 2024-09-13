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Британская разведка рассказала, для каких городов самая большая опасность от иранских ракет

Поставка баллистических ракет представляет собой дальнейшее углубление военных отношений Ирана и России

сегодня, 14:28
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Кравцев Сергей

Иран поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Больше всего от них могут пострадать города, которые находятся на передней линии фронта или относительно недалеко от фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка рассказала, для каких городов самая большая опасность от иранских ракет

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Британские специалисты отметили, впервые публично представленная в 2020 году иранская Fath-360 (также известная как BM-120) может доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.

По данным британской разведки, до сегодняшнего дня иранская военная помощь России в войне против Украины включала поставку сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и обширную поддержку производства российских беспилотников. Поставка баллистических ракет представляет собой дальнейшее углубление военных отношений Ирана и России.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят России сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — передача Ираном баллистических ракет России может стать тем недостающим фактором в диалогах Киева и партнеров по передачи дальнобойного оружия и разрешению бить им вглубь России. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1834540004334309860
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