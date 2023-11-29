Британская разведка предупредила об опасности мощного российского оружия: подробности

С ноября 2023 года российские ВВС, скорее всего, начнут чаще применять 500-килограммовые кассетные бомбы РБК-500. Они оборудованы управляемым планирующим устройством. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённой сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Кассетные бомбы РБК-500. Фото из открытых источников

Британские эксперты отмечают, в зависимости от варианта каждая РБК-500 выбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно взрывается либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним, более крупным противотанковым зарядом.

Сообщается, что РБК-500 были развернуты против украинских сил возле Угледар и возле Авдеевки в Донецкой области.

По информации британской разведки, существует реальная вероятность того, что, как и в случае с другими бомбами, сбрасываемыми с воздуха, Россия недавно интегрировала в РБК-500 комплект управляемого планирующего устройства UMPC. Это позволяет самолету-носителю сбрасывать боеприпас на многие километры от цели.

"Российские комплекты планирующих бомб в целом имеют низкую точность. Однако благодаря большому количеству суббоеприпасов одиночная РБК-500 может оказывать воздействие на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность нанесения хоть какого-то ущерба намеченной цели", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — насколько велика угроза, что Украина потеряет поддержку союзников: почему Россия активно давит на фронте.



