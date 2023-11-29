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Британская разведка предупредила об опасности мощного российского оружия: подробности

Британская разведка предупредила об опасности 500-килограммовых российских кассетных бомб

сегодня, 11:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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С ноября 2023 года российские ВВС, скорее всего, начнут чаще применять 500-килограммовые кассетные бомбы РБК-500. Они оборудованы управляемым планирующим устройством. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённой сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка предупредила об опасности мощного российского оружия: подробности

Кассетные бомбы РБК-500. Фото из открытых источников

Британские эксперты отмечают, в зависимости от варианта каждая РБК-500 выбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно взрывается либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним, более крупным противотанковым зарядом.


Сообщается, что РБК-500 были развернуты против украинских сил возле Угледар и возле Авдеевки в Донецкой области.

По информации британской разведки, существует реальная вероятность того, что, как и в случае с другими бомбами, сбрасываемыми с воздуха, Россия недавно интегрировала в РБК-500 комплект управляемого планирующего устройства UMPC. Это позволяет самолету-носителю сбрасывать боеприпас на многие километры от цели.                                                                                                 

"Российские комплекты планирующих бомб в целом имеют низкую точность. Однако благодаря большому количеству суббоеприпасов одиночная РБК-500 может оказывать воздействие на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность нанесения хоть какого-то ущерба намеченной цели", — отмечают в Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1729776805828022697
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