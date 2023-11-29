Британская разведка предупредила об опасности мощного российского оружия: подробности

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Кравцев Сергей
С ноября 2023 года российские ВВС, скорее всего, начнут чаще применять 500-килограммовые кассетные бомбы РБК-500. Они оборудованы управляемым планирующим устройством. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённой сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Кассетные бомбы РБК-500. Фото из открытых источников
Британские эксперты отмечают, в зависимости от варианта каждая РБК-500 выбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно взрывается либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним, более крупным противотанковым зарядом.
Сообщается, что РБК-500 были развернуты против украинских сил возле Угледар и возле Авдеевки в Донецкой области.
По информации британской разведки, существует реальная вероятность того, что, как и в случае с другими бомбами, сбрасываемыми с воздуха, Россия недавно интегрировала в РБК-500 комплект управляемого планирующего устройства UMPC. Это позволяет самолету-носителю сбрасывать боеприпас на многие километры от цели.
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