logo

BTC/USD

102530.14

ETH/USD

3111.59

LTC/USD

112.28

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британская разведка показала фото последствий ударов по нефтебазе в Энгельсе
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская разведка показала фото последствий ударов по нефтебазе в Энгельсе

Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых, ушло несколько дней

сегодня, 13:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские войска нанесли два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки причинили значительный ущерб. Подтверждением этого снимки, которые опубликовало Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка показала фото последствий ударов по нефтебазе в Энгельсе

Удар по Энгельсу. Фото из открытых источников

Британские разведчики отмечают, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых, ушло несколько дней.

По данным британской разведки, еще один удар нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года выявил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины поражать российскую инфраструктуру", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 января Силы обороны Украины провели комбинированную атаку по территории РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что среди пораженных целей заводы по производству компонентов и веществ для оружия, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебаза, склады и ПВО РФ. Интересно, что дроны продолжили атаковать Энгельс Саратовской области, где только вчера сумели потушить нефтебазу после пяти дней пожара. Какие могут быть последствия такой серии атак? Удержатся ли теперь россияне от полномасштабного удара ракетами по Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Британская разведка показала фото последствий ударов по нефтебазе в Энгельсе - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1884547259473223941
Теги:

Новости

Все новости