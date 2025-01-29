Британская разведка показала фото последствий ударов по нефтебазе в Энгельсе

Украинские войска нанесли два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки причинили значительный ущерб. Подтверждением этого снимки, которые опубликовало Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Удар по Энгельсу. Фото из открытых источников

Британские разведчики отмечают, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых, ушло несколько дней.

По данным британской разведки, еще один удар нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года выявил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины поражать российскую инфраструктуру", — отмечают в Минобороны Британии.

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