Британская разведка объяснила, почему россияне учат детей управлять боевыми дронами

Российские дети в военной форме. Фото из открытых источников

Депутат РФ Артем Шейкин рассказал, что всех российских школьников будут учить основам по управлению боевыми дронами. Такие действия проанализировала британская разведка и объяснила, почему в России стали учить детей руководить беспилотниками.

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Российский депутат Артем Шейкин указывает, что среди занятий по основам управления БПЛА будет также разведка местности и противодействие дронам противника. Кроме того, российские школьники вместе с уроками по использованию дронов будут обучаться стрельбе из автомата, пользованию гранатами и основам первой медицинской помощи во время ранений в боях.

Все эти навыки дети с русских школ будут получать по обновленной программе на уроках ОБЖ, начиная с сентября 2023 года. Большинство программ будут касаться учащихся в 10 и 11 классах.

"Восстановленный упор России на призывной военной форме для детей является в основном попыткой культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развить настоящие способности", — считает британская разведка.

Несмотря на это добавление в обучающую программу навыков владения беспилотников свидетельствует, что Россия считает использование дронов важным аспектом длительной и современной войны против Украины, отмечает разведка Британии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция на атаку дронов представителей МИД РФ Марии Захаровой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Также "Комментарии" писали о назначенном Россией мэре Крыма Сергее Аксенове, который заявил, что проведет эвакуацию из некоторых регионов аннексированного полуострова. Это произошло после очередной атаки беспилотных летательных аппаратов, атаковавших склады боеприпасов вблизи города Джанкой в Крыму.