Британия передаст Украине разведывательные бронемашины

Представители Rheinmetall BAE Systems Land отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин Scimitar Mk2 к отправке в Украину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление компании.

Scimitar Mk2

За 32 дня удалось подготовить 23 бронемашины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, модернизированная версия бронированной разведмашины усилена дополнительными модулями Plasan, а также решеткой для противодействия ручным гранатометам. Корпус и башня техники снабжены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств.

"Скимитар" (англ. Scimitar) — разведывательная машина семейства CVR(T) на базе FV101 Scorpion, отличается от FV101 Скорпион комплексом вооружения: установлена 30-мм автоматическая пушка L21A1 RARDEN. Разработан Alvis Car and Engineering Company в Ковентри.

В декабре 2009 года был заключён контракт на модернизацию Скимитэров до уровня Scimitar Mk2. Это было сделано командой специалистов из BAE Systems. Всего было модернизировано 50 автомобилей к началу 2012 года. В процессе модернизации машины были оборудованы: улучшенной противоминной защитой; улучшенным бронированием; дополнительной защитой от мин в сиденьях экипажа; дизельным двигателем Cummins BTA на 5,9 литров и автоматической коробкой передач.

Кроме того, были оптимизированы пространство и условия экипажа, сокращены затраты на техническое обслуживание и продлен срок эксплуатации машин. В результате установки более экономичного двигателя и системы кондиционирования был расширен рабочий диапазон танка, а рабочий вес повышен до 12 тонн. Кроме того BAE Systems установили новые катки, снизив вибрацию и шумы.

Тем временем, в Госдуме рассказали, что сейчас делает Суровикин.

У Путина предлагают "вернуть Карабах в родную гавань".

А Зеленского просят ветировать закон об е-декларировании.





