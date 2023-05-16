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Британец преодолел 2 000 км из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги на разминирование Украины

Британец Том Хашеми две недели путешествовал по Европе на велосипеде, направляясь из Лондона во Львов и смог собрать более 21 тыс. фунтов в поддержку Украины.

сегодня, 10:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Британец преодолел 2 000 км из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги на разминирование Украины

Том Хашеми и Андрей Садовый. Фото Львовского городского совета

В рамках благотворительной акции иностранец поставил цель – собрать средства на фандрайзинговой платформе для разминирования украинской территории. Мужчина был поражен тем, что от неразорванных мин и снарядов в Украине страдают невинные люди, часто дети. Будучи отцом, Том решил как-то помочь в этой ситуации, и потому решился на велопутешествие. Чтобы благодаря собранным средствам позаботиться о безопасности украинских детей в будущем.


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В субботу, 13 мая, британец прибыл во Львов. Где его приветливо встретил городской голова Андрей Садовый. Том прихватил с собой письма от члена парламента Рочдейла и депутатов британского правительства со словами поддержки.

"Это был нелегкий путь, но я рад, что все удалось. Счастливый снова приехать в красивый Львов. Надеюсь, что нам удастся укрепить связи между Львовом и Лондоном", — заметил британец.

В свою очередь, мэр Львова, поблагодарил Великобританию и ее жителей за поддержку нашей страны в такое нелегкое время. И во время встречи он договорился сотрудничать с Томом и дальше: в вопросах дальнейшего партнерства с британскими городами.

"Каждый день во Львов привозят новых раненых, поэтому для нас важно иметь лучшие условия и специалистов, чтобы помогать всем. Поэтому любое сотрудничество с Великобританией может быть нам полезно: консультации медицинских специалистов, финансовая поддержка, учебные программы и т.д.", — подчеркнул Садовый.

Как писали "Комментарии" ранее, – Учительница из Сумщины пошла защищать страну после потери обоих сыновей на войне Людмила 30 лет проработала в школе учительницей физкультуры, но решила стать военнослужащей.



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