Бойцы из подразделения ВСУ заявили о давлении и унижении: что произошло (ВИДЕО)

13 октября бойцы подразделения "Асгард" Сухопутных войск ВСУ высказали серьезные претензии к Александру Дмитриеву, известному как Тихоход, который, по их словам, без соответствующих полномочий пытался отдавать приказы, унижать личный состав и угрожать. Информация была опубликована на официальной странице подразделения в Facebook.

Новый скандал в ВСУ (фото из открытых источников)

Военные обнародовали аудиозапись, на которой, вероятно, звучит голос Дмитриева. В этой записи он обсуждает боевой приказ, но его собеседник, с которым он общался, отрицает, что слышал нечто подобное.

"Я, бледь, говорю, ты забав меня. Я тебе отец, что ли, бледь. Или ты сыночек мне, что я должен постоянно лояльно с тобой говорить. Ты совесть имей, бледь. Что это?" за ху*ня, за сопли, бл*дь? умею ломать или делать через колено, нах*й? Разговор окончен", — слышно на аудиозаписи.



Боец с позывным Чех сообщил, что командир роты якобы представил Дмитриева как человека, "решающего вопросы" с командованием. Дмитрий вместе с гражданским лицом по имени Сергей Жук, как утверждает Чех, "незаконно и самовольно" вошли в режимный военный объект, где находился личный состав, оружие и техника роты. Он якобы начал давать приказы по перемещению бойцов "Асгарда", представляясь уполномоченным командования.

Чех подчеркнул, что юридически такое представление полномочий невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы. После того, как бойцы отказались подчиниться, Дмитриев стал агрессивно реагировать, унижая их и угрожая.

"Когда бойцы отказались его слушать, пришел на крики, начал ругаться, унижая бойцов и открыто угрожая им" , — добавил Чех.



Бойцы решили обратиться к командиру роты для уточнения статуса Дмитриева и Жука, но не получили конкретного ответа. В результате они подготовили письмо к командованию полка, Генеральному штабу ВСУ, командованию Сухопутных войск и Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Военные также требовали от Дмитрия публичного извинения, отмечая, что никто не имеет права унижать честь и достоинство борющихся за независимость Украины.

"Никто не имеет права унижать честь и достоинство воинов, которые борются за независимость Украины ни по закону, ни по кодексу военной чести. Позорное поведение Дмитриева Александра недопустимо", — подчеркнул Чех.



В свою очередь, Александр Дмитриев в комментариях к посту Михаила Макарука , спикера международного разведывательного сообщества InformNapalm, опроверг все обвинения и заявил, что следует проверять информацию. Он добавил, что "готовится вброс" и что ему известны мотивы, стоящие за этим.

"Известно, с чьим участием и мотивацией делается этот вброс и манипуляция", — написал он в комментариях под сообщением.



Дмитриев также подчеркнул, что гражданское лицо не имеет права отдавать военным приказы.

Напомним, что "Комментарии" писали о скандале с закупкой продуктов для ВСУ



