Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Бойцы группы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады выполняют самые сложные задачи в самых горячих точках.

Фонд Вадима Столара передал автомобили на фронт

"Для успешной боевой работы и сохранения жизней они нуждаются в максимальной поддержке. Так что когда к нам обратились с запросом о двух авто – мы не медлили ни минуты. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и пикап Mitsubishi L200 были оперативно приобретены и сегодня мы передали их защитникам”,

– рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.









Как отметил командир взвода 3-й штурмовой с позывным "Петр", особенностью их боевой работы является необходимость много проезжать по бездорожью, чтобы незаметно для врага подготовить позиции — поэтому возникает потребность в подобных автомобилях.

“Наш Фонд с первых дней масштабной российской агрессии поддерживает военных всем необходимым. От амуниции и защитного снаряжения до высокотехнологичного оборудования и транспортных средств. Мы будем и дальше делать все возможное для поддержки наших защитников и сохранения их жизней”,

– отметил директор Фонда Андрей Фещенко.









Всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, почти 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, РЭБ-системы, тепловизоры, видео кроме того – 59 специализированных внедорожников, бронеавтомобилей и моторных лодок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы третьей штурмовой бригады обеспечивали выход военных из Авдеевки.