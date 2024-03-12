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Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара

По запросу группы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фонд передал внедорожник и пикап. Об этом говорится в сюжете Новости.Live

сегодня, 13:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Бойцы группы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады выполняют самые сложные задачи в самых горячих точках.

Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара передал автомобили на фронт

"Для успешной боевой работы и сохранения жизней они нуждаются в максимальной поддержке. Так что когда к нам обратились с запросом о двух авто – мы не медлили ни минуты. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и пикап Mitsubishi L200 были оперативно приобретены и сегодня мы передали их защитникам”,
– рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.


Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара - фото 2

Как отметил командир взвода 3-й штурмовой с позывным "Петр", особенностью их боевой работы является необходимость много проезжать по бездорожью, чтобы незаметно для врага подготовить позиции — поэтому возникает потребность в подобных автомобилях.

“Наш Фонд с первых дней масштабной российской агрессии поддерживает военных всем необходимым. От амуниции и защитного снаряжения до высокотехнологичного оборудования и транспортных средств. Мы будем и дальше делать все возможное для поддержки наших защитников и сохранения их жизней”,
– отметил директор Фонда Андрей Фещенко.

Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара - фото 3


Всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, почти 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, РЭБ-системы, тепловизоры, видео кроме того – 59 специализированных внедорожников, бронеавтомобилей и моторных лодок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы третьей штурмовой бригады обеспечивали выход военных из Авдеевки.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MLQYk0SapMQ
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