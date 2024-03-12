Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара

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Ткачик Олеся
Бойцы группы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады выполняют самые сложные задачи в самых горячих точках.
Фонд Вадима Столара передал автомобили на фронт
Как отметил командир взвода 3-й штурмовой с позывным "Петр", особенностью их боевой работы является необходимость много проезжать по бездорожью, чтобы незаметно для врага подготовить позиции — поэтому возникает потребность в подобных автомобилях.
Всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, почти 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, РЭБ-системы, тепловизоры, видео кроме того – 59 специализированных внедорожников, бронеавтомобилей и моторных лодок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы третьей штурмовой бригады обеспечивали выход военных из Авдеевки.
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