Российские захватчики перебрасывают подкрепление под Очеретино на Авдеевском направлении.

РФ продолжает наступление на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

Как пишет издание Forbes, положение украинских бригад в районе поселка отчаянное. Издание предполагает, что ВСУ с большой вероятностью потеряют несколько сел вокруг Очеретино.

Forbes отмечает, что отступление украинцев из-под Очеретино может привести к сдаче десятков квадратных миль и заставить сотни мирных жителей бежать или оказаться в оккупации.

"Хуже того, отступление, если оно будет плохо выполнено, предоставит россиянам возможность удвоить локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более масштабный украинский коллапс", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.