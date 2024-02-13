Боррель сообщил, когда Россия пойдет в «большое наступление»

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Ткачик Олеся
Жозеп Боррель прогнозирует, что россияне организуют новое "большое наступление" на Украину через несколько месяцев после выборов президента РФ. По его словам, в отличие от россиян, украинские военные точно знают, за что они борются. Боррель подчеркнул, что военные и дальше полны решимости отражать атаки России.
Жозеп Боррель
Однако, как отметил высокий представитель ЕС, украинские военные не смогут этого без помощи.
Кроме того Боррель призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями, чтобы пересмотреть контратки и определить приоритетность поставок Украине оружия и боеприпасов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте сейчас очень сложная , россияне активно наступают, а ВСУ перешли в оборону, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что украинским военным хватает на поле боя силы духа, а вот со снарядами, оружием, техникой есть проблемы. Сырский подчеркнул, что завершение войны зависит от западных партнеров, которые должны принять решение о выделении необходимой помощи ВСУ.
Вместе с тем, как сообщил глава правительства Дмитрий Шмигаль, наступление россиян просто "захлебнется" , поскольку Украина вкладывает значительные средства в строительство фортификационных сооружений.
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