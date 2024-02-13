Боррель сообщил, когда Россия пойдет в «большое наступление»

Жозеп Боррель прогнозирует, что россияне организуют новое "большое наступление" на Украину через несколько месяцев после выборов президента РФ. По его словам, в отличие от россиян, украинские военные точно знают, за что они борются. Боррель подчеркнул, что военные и дальше полны решимости отражать атаки России.

Жозеп Боррель

Однако, как отметил высокий представитель ЕС, украинские военные не смогут этого без помощи.

"Они не смогут этого сделать без нашей поддержки, которая должна быть срочно увеличена. То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и безопасности Европейского союза",

— говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Кроме того Боррель призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями, чтобы пересмотреть контратки и определить приоритетность поставок Украине оружия и боеприпасов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте сейчас очень сложная , россияне активно наступают, а ВСУ перешли в оборону, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что украинским военным хватает на поле боя силы духа, а вот со снарядами, оружием, техникой есть проблемы. Сырский подчеркнул, что завершение войны зависит от западных партнеров, которые должны принять решение о выделении необходимой помощи ВСУ.

Вместе с тем, как сообщил глава правительства Дмитрий Шмигаль, наступление россиян просто "захлебнется" , поскольку Украина вкладывает значительные средства в строительство фортификационных сооружений.



