Бороться с «шахедами» станет проще: что вскоре появится у Украины

В январе 2025 года в Украине должны испытать разработанные эстонской компанией Frankenburg Technologies миниатюрные зенитные ракеты Mark 1, которые смогут противостоять низколетящим беспилотникам, таким как Shahed. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Interesting Engineering.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

В материале говорится. речь идет о недорогих противодронных ракетах ПВО с искусственным интеллектом, способных поражать цели на высоте до двух километров.

Отмечается, что последние испытания нового оружия планируется провести в неуказанном месте. Направлено оно будет на подтверждение эффективности системы в реальных боевых условиях. В случае успешных испытаний в Украине могут быть созданы производственные мощности для ракет.

Ранее в Frankenburg Technologies сообщали, что производство начнется с нескольких десятков единиц в неделю, и, вероятно, к третьему кварталу 2025 года оно увеличится до сотен.

По словам генерального директора компании Кусти Салма, цель создания новой ракеты – помочь Украине победить в этой ожесточённой войне.

"Чтобы достичь этого, мы предлагаем прототип новой, доступной ракеты для поражения воздушных целей, в частности БПЛА", – говорится в сообщении.

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