Борис Джонсон ответил прямо, остановит ли Трамп войну в Украине

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Кравцев Сергей
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считающийся великим другом Украины, выразил уверенность, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может добиться прекращения войны в Украине. Как информирует портал "Комментарии", свои мысли по этому поводу Джонсон озвучил в своей колонке для Daily Mail.
Джонсон и Трамп. Фото: из открытых источников
По словам Джонсона, Трамп мог бы многое построить для мира, в котором Путин будет окончательно убежден, что будущее Украины – это будущее свободной, суверенной и независимой европейской страны.
Джонсон считает, что победа Украины в войне с РФ – это путь к лучшим отношениям с Россией. Он добавил, что существуют всяческие стимулы, которые могут сработать с Путиным. В частности, лидер Кремля "сможет заявить, что "специальная военная операция" – так называемое вторжение – была успешной, и что он "денацифицировал Украину", а для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.
Как сообщалось, 17 июля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, претендующим на победу во время президентских выборов 2024 года. Они обсуждали ситуацию в Украине.
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