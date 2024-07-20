Борис Джонсон ответил прямо, остановит ли Трамп войну в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считающийся великим другом Украины, выразил уверенность, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может добиться прекращения войны в Украине. Как информирует портал "Комментарии", свои мысли по этому поводу Джонсон озвучил в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон и Трамп. Фото: из открытых источников

"Я верю, что Трамп может положить ей (войне – ред.) край – на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверен, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", – написал Джонсон.

По словам Джонсона, Трамп мог бы многое построить для мира, в котором Путин будет окончательно убежден, что будущее Украины – это будущее свободной, суверенной и независимой европейской страны.

"В течение последних двух лет мы постоянно желали украинцам цели – победы, не давая им при этом средств. Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — прекратить бюрократическую волокиту и промедление; дать украинцам необходимые разрешения; а потом, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить соглашение", – считает экс-премьер Британии.

Джонсон считает, что победа Украины в войне с РФ – это путь к лучшим отношениям с Россией. Он добавил, что существуют всяческие стимулы, которые могут сработать с Путиным. В частности, лидер Кремля "сможет заявить, что "специальная военная операция" – так называемое вторжение – была успешной, и что он "денацифицировал Украину", а для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.

Как сообщалось, 17 июля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, претендующим на победу во время президентских выборов 2024 года. Они обсуждали ситуацию в Украине.

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