После событий в Курской области выступление диктатора Владимира Путина продемонстрировало всему миру его растерянность, считает бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Владимир Путин

"Фактически это был большой пук", — добавил политик.

Как отметил политик, операция Украины в Курской области показала, что Путин – не всемогущий.

"Это очень похоже на вьетнамское наступление Тэт 1968 года. Хотя Вьетконг и не добился победы на поле боя, но американское общество осознало, что победа фактически не возможна. С этого начались переговоры о мире", — отметил Луценко.

По его словам, украинская операция действительно стала неожиданностью для врага.

При этом Луценко считает, что ВСУ хорошо работают, их действия вызвали эйфорию в обществе, которое скучало от отсутствия хороших новостей.

"Наша офензива уже оттянула контингенты рос группировок, которые готовились наступать на Харьков из-под Купянска и в районе Ахтырки. Началась опрокидывание российского стратегического резерва. Это жирный плюс", — добавил Луценко.

При этом он добавил, что на захваченной территории нет ни одного города. Суджа – 7 тыс поселок, все остальное – села. Именно поэтому, по его мнению, оборону при неизбежном контрударе россиян будет держать тяжело.

"Волнует, сможем ли грамотно выйти и закрыть украинскую границу? Чтобы не повторился Волчанск, а тем более Крынки", – добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ 6 августа начали операцию в Курской области. По мнению экспертов, вероятнее всего ее спланировал главком Александр Сырский.

На фоне событий в Курской области украинцы уже предлагают россиянам свой мирный план, предполагающий, что "российская хунта" должна выйти из четырех областей и таких организаций как ШОС и ОДКБ.



