Большой пук Путина: что на самом деле показала операция в Курской области

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Ткачик Олеся
После событий в Курской области выступление диктатора Владимира Путина продемонстрировало всему миру его растерянность, считает бывший генпрокурор Юрий Луценко.
Владимир Путин
Как отметил политик, операция Украины в Курской области показала, что Путин – не всемогущий.
По его словам, украинская операция действительно стала неожиданностью для врага.
При этом Луценко считает, что ВСУ хорошо работают, их действия вызвали эйфорию в обществе, которое скучало от отсутствия хороших новостей.
При этом он добавил, что на захваченной территории нет ни одного города. Суджа – 7 тыс поселок, все остальное – села. Именно поэтому, по его мнению, оборону при неизбежном контрударе россиян будет держать тяжело.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ 6 августа начали операцию в Курской области. По мнению экспертов, вероятнее всего ее спланировал главком Александр Сырский.
На фоне событий в Курской области украинцы уже предлагают россиянам свой мирный план, предполагающий, что "российская хунта" должна выйти из четырех областей и таких организаций как ШОС и ОДКБ.
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Ігор
сегодня, 11:25
Треба було давно переходити на територію Росії. Є дуже важлива перевага чому там воювати легше. Велика територія немає концентрації військ і ніхто не карає за відступ і не встановлює загранзагони. Коли за спинами російських вояків немає заград загонів вони не дуже то прагнуть до м'ясних штурмів. Вони збільшив задоволення воліють краще відступити. Саме тому і просування Пригожина було таким легким.