logo

BTC/USD

63658

ETH/USD

1908.88

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Большой областной центр готовят к сдаче россиянам": что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"Большой областной центр готовят к сдаче россиянам": что происходит

В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк о ситуации в Сумах

28 июля 2026, 22:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вражеская пропаганда пытается посеять панику среди украинцев и разочарование в ВСУ. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что РФ запустила очередной фейк в рамках продолжительной информационной операции против жителей Сум.

"Большой областной центр готовят к сдаче россиянам": что происходит

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отмечают, что в сети TikTok распространяется новое дипфейк-видео с местным жителем, демонстрирующим отсутствие воды в кране. В ролике мужчина заявляет, что местные власти якобы не занимаются ремонтами инфраструктуры, и высказывают манипулятивное предположение, что "город готовят к сдаче россиянам".

"На самом деле это видео является очередным подлогом, созданным с помощью искусственного интеллекта. Враг применяет уже отработанную схему распространения: сначала дипфейк массированно вбрасывают в TikTok через сеть бот-аккаунтов, после чего его подхватывают и тиражируют российские Telegram-каналы", — сообщили в ЦПД.

Аналитики подчеркивают, что цель этой дезинформационной атаки — посеять страх и уныние среди жителей Сум и подорвать доверие горожан к власти.

"Это продолжение масштабной кампании по деморализации жителей Сумской области, о которой Центр сообщал ранее. В рамках этой же операции враг уже запускал ИИ-видео о "коммунальном коллапсе" в Сумах, дипфейк с "сумским чиновником" об отсутствии команд по ремонту инфраструктуры и рассылал фальшивые сообщения о "срочной эвакуации", — подытожили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на маркетплейсе Wildberries убрали тег "все для СВО", однако товары военного назначения продолжают продавать, их просто пытаются "скрыть" в других разделах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0KgjiQznAx6XEhP9Kw7YWMFg2ZAUTxMbckQyBj98u83BBLzun6jd1rMBd4JZSiaJpl
Теги:

Новости

Все новости