"Большой областной центр готовят к сдаче россиянам": что происходит

Вражеская пропаганда пытается посеять панику среди украинцев и разочарование в ВСУ. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что РФ запустила очередной фейк в рамках продолжительной информационной операции против жителей Сум.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отмечают, что в сети TikTok распространяется новое дипфейк-видео с местным жителем, демонстрирующим отсутствие воды в кране. В ролике мужчина заявляет, что местные власти якобы не занимаются ремонтами инфраструктуры, и высказывают манипулятивное предположение, что "город готовят к сдаче россиянам".

"На самом деле это видео является очередным подлогом, созданным с помощью искусственного интеллекта. Враг применяет уже отработанную схему распространения: сначала дипфейк массированно вбрасывают в TikTok через сеть бот-аккаунтов, после чего его подхватывают и тиражируют российские Telegram-каналы", — сообщили в ЦПД.

Аналитики подчеркивают, что цель этой дезинформационной атаки — посеять страх и уныние среди жителей Сум и подорвать доверие горожан к власти.

"Это продолжение масштабной кампании по деморализации жителей Сумской области, о которой Центр сообщал ранее. В рамках этой же операции враг уже запускал ИИ-видео о "коммунальном коллапсе" в Сумах, дипфейк с "сумским чиновником" об отсутствии команд по ремонту инфраструктуры и рассылал фальшивые сообщения о "срочной эвакуации", — подытожили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на маркетплейсе Wildberries убрали тег "все для СВО", однако товары военного назначения продолжают продавать, их просто пытаются "скрыть" в других разделах.