Большая ГЭС под угрозой: власти украинского города опубликовали план эвакуации в случае ее разрушения

В Кременчугском обществе жителей предупредили о возможных последствиях разрушения Кременчугской ГЭС, которое может произойти в результате вражеских ракетных ударов. Как сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета, такое событие может привести к техногенной катастрофе, грозящей затоплением значительных территорий.

Кременчугская ГЭС (фото из открытых источников)

Территории, которые могут пострадать:

Центральная и правобережная часть Кременчуга.

Населённые пункты: Потоки, Малая Кохновка, Сосновка, Приднепрянское.

Время реакции:

В случае разрушения дамбы "высокая вода" достигнет города в течение 30-45 минут.

Рекомендации для населения:

Эвакуация: В случае угрозы следует быстро направляться в определенные зоны проведения эвакуации (ЗПЭ). Действия для тех, кто не успел эвакуироваться: Подняться на верхние этажи (выше второго) своих или ближайших домов.

Ожидать схода воды или прибытия спасателей.

План эвакуации:

Эвакуированное население будет размещено в Полтавской и Кировоградской областях.

Ликвидация последствий техногенной аварии, по предварительным оценкам, продлится 7-10 дней.

Городские власти призвали жителей быть готовыми к действиям в чрезвычайной ситуации, а также внимательно следить за официальными сообщениями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Атаки РФ по Киевской ГЭС. какие районы Киева могут затопить в случае катастрофы. Даже при серьезном разрушении Киевской ГЭС серьезного затопления большинства районов столицы не следует ожидать. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк. Однако он отметил, что ситуация может быть более сложной на Левобережье, в частности, в районе Русановских садов.