Большая ГЭС под угрозой: власти украинского города опубликовали план эвакуации в случае ее разрушения

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Лиля Воробьева
В Кременчугском обществе жителей предупредили о возможных последствиях разрушения Кременчугской ГЭС, которое может произойти в результате вражеских ракетных ударов. Как сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета, такое событие может привести к техногенной катастрофе, грозящей затоплением значительных территорий.
Кременчугская ГЭС (фото из открытых источников)
Территории, которые могут пострадать:
Время реакции:
В случае разрушения дамбы "высокая вода" достигнет города в течение 30-45 минут.
Рекомендации для населения:
План эвакуации:
Городские власти призвали жителей быть готовыми к действиям в чрезвычайной ситуации, а также внимательно следить за официальными сообщениями.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Атаки РФ по Киевской ГЭС. какие районы Киева могут затопить в случае катастрофы. Даже при серьезном разрушении Киевской ГЭС серьезного затопления большинства районов столицы не следует ожидать. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк. Однако он отметил, что ситуация может быть более сложной на Левобережье, в частности, в районе Русановских садов.
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