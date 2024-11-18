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Большая ГЭС под угрозой: власти украинского города опубликовали план эвакуации в случае ее разрушения

Действовать нужно будет быстро, заявили в Кременчугском городском совете

18 ноября 2024, 20:06
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Лиля Воробьева

В Кременчугском обществе жителей предупредили о возможных последствиях разрушения Кременчугской ГЭС, которое может произойти в результате вражеских ракетных ударов. Как сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета, такое событие может привести к техногенной катастрофе, грозящей затоплением значительных территорий.

Большая ГЭС под угрозой: власти украинского города опубликовали план эвакуации в случае ее разрушения

Кременчугская ГЭС (фото из открытых источников)

Территории, которые могут пострадать:

  • Центральная и правобережная часть Кременчуга.
  • Населённые пункты: Потоки, Малая Кохновка, Сосновка, Приднепрянское.

Время реакции:

В случае разрушения дамбы "высокая вода" достигнет города в течение 30-45 минут.

Рекомендации для населения:

  1. Эвакуация:
    • В случае угрозы следует быстро направляться в определенные зоны проведения эвакуации (ЗПЭ).
  2. Действия для тех, кто не успел эвакуироваться:
    • Подняться на верхние этажи (выше второго) своих или ближайших домов.
    • Ожидать схода воды или прибытия спасателей.

План эвакуации:

  • Эвакуированное население будет размещено в Полтавской и Кировоградской областях.
  • Ликвидация последствий техногенной аварии, по предварительным оценкам, продлится 7-10 дней.

Городские власти призвали жителей быть готовыми к действиям в чрезвычайной ситуации, а также внимательно следить за официальными сообщениями.

Большая ГЭС под угрозой: власти украинского города опубликовали план эвакуации в случае ее разрушения - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Атаки РФ по Киевской ГЭС. какие районы Киева могут затопить в случае катастрофы. Даже при серьезном разрушении Киевской ГЭС серьезного затопления большинства районов столицы не следует ожидать. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк. Однако он отметил, что ситуация может быть более сложной на Левобережье, в частности, в районе Русановских садов.



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Источник: https://www.facebook.com/kremenchuk.official/posts/pfbid02XGFTDRPNgASyMaR9T9waU1E94YvfMtzKEMvLwNN5UaSBvPSCSaAdFMwFSmKQz9aKl
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