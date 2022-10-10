10 октября, с утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Около 8 часов утра взрывы были слышны в Киеве, а со временем и в других городах страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Большое количество взрывов в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницком, Житомире, Полтаве, Николаеве, Виннице. Фото карта воздушной тревоги

Российская Федерация начала массивный ракетный обстрел украинской территории 10 октября. Ракеты обстреливают десятки украинских городов. Местные главы областей и мэры населенных пунктов сообщают о работе ПВО и прилеты, также просят всех перейти в укрытие.

Первые атаки на Киев прошли около 8 часов утра. По информации мэра города Виталия Кличко, ракеты попали в центр города, то есть в Шевченковском районе и в Соломенском районе. Кличко также просит не ехать в столицу граждан пригородов Киева. На местах попаданий работают правоохранители и спасательные службы, кроме того, были перекрыты некоторые улицы в центральной части города. Сообщается, что в части города нет электроэнергии.

Через час начала появляться информация об ударах по Львову. Сначала местные СМИ сообщали о трех прилетах, а затем еще два. По предварительной информации, есть несколько поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в городе. В некоторых районах города отсутствует вода и электроэнергия.

Также сообщения о взрывах поступают из Житомира, Запорожья, Полтавы, Винницы, Хмельницкого, Николаева и других городов.

По состоянию на 9.50 мэр Виталий Ким сообщил, чтобы украинцы шли в укрытие, ведь Российская Федерация запустила новую серию ракет со своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обстрелах в столице Украины.

Также "Комментарии" писали о разрушенном подъезде в Запорожье.

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