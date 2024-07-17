Большинство военных нуждаются в длительном лечении: щемящие подробности о тех, кого вернули

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Ткачик Олеся
Во вторник, 17 июля, прошел новый обмен военнопленными. Домой из вражеского российского плена удалось вернуть 95 украинских защитников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обмен пленными
Вместе с тем, как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди тех, кого вернули — 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", добровольно согласившегося на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных) сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник по добровольческому формированию территориальной общины.
Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.
Как сообщили в Координационном штабе, среди наших ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать – защитники "Азовстали"), 41 воевал на донецком направлении, по девять – на луганском и запорожском, по трое – на херсонскому и харьковскому.
Также там заявили, что многие возвращающиеся украинские бойцы страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, которые нуждаются в длительном лечении. Большинство из них находилось в плену страны-агрессорки с 2022 года.
При этом соцсети заполнены щемящими рассказами о военнопленных, которые во время звонков домой рассказывают своим родным об ужасах плена.
Кроме того, известно, что из плена вернулся криворожец Дмитрий Задорожный. Он – 29-летний боец воинской части №3011 Нацгвардии встал на защиту государства с первых дней полномасштабного вторжения и находился на заводе "Азовстали". Дмитрий был в русском плену 2,5 года. Дочь и сынишка наконец дождались отца.
При этом известно, что с начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи удалось вернуть 3405 человек.
Напомним, 17 июля прошел обширный обмен военнопленными.
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