Большинство военных нуждаются в длительном лечении: щемящие подробности о тех, кого вернули

Во вторник, 17 июля, прошел новый обмен военнопленными. Домой из вражеского российского плена удалось вернуть 95 украинских защитников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными

Вместе с тем, как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди тех, кого вернули — 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", добровольно согласившегося на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных) сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник по добровольческому формированию территориальной общины.

Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.

Как сообщили в Координационном штабе, среди наших ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать – защитники "Азовстали"), 41 воевал на донецком направлении, по девять – на луганском и запорожском, по трое – на херсонскому и харьковскому.

Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местного сообщества попал в плен к российским военнослужащим-бурятам", — сообщили в Координационном штабе.

Также там заявили, что многие возвращающиеся украинские бойцы страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, которые нуждаются в длительном лечении. Большинство из них находилось в плену страны-агрессорки с 2022 года.

"Также среди освобожденных есть защитник, считавшийся пропавшим без вести. Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам за содействие и посредничество в подготовке обмена", — отметили в Координационном штабе.

При этом соцсети заполнены щемящими рассказами о военнопленных, которые во время звонков домой рассказывают своим родным об ужасах плена.

"Мы приехали. Это уже Сумская область... Я еду в больницу на обследование. У меня с животом сильные проблемы. Меня по ребрам толкли, я не могу нормально дышать. Потом мне дадут телефон, я позвоню с другой. Будьте всегда на связи , — сказал один из военных в разговоре с родными.

Кроме того, известно, что из плена вернулся криворожец Дмитрий Задорожный. Он – 29-летний боец воинской части №3011 Нацгвардии встал на защиту государства с первых дней полномасштабного вторжения и находился на заводе "Азовстали". Дмитрий был в русском плену 2,5 года. Дочь и сынишка наконец дождались отца.

При этом известно, что с начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи удалось вернуть 3405 человек.

Напомним, 17 июля прошел обширный обмен военнопленными.



