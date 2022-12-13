Большинство украинцев часть расходов на новогодний и рождественский шопинг задонатят ВСУ, - опрос

Несмотря на сложности военного времени, большинство украинцев не будут отказываться от празднования Нового Года и Рождества. 61% планируют совершить праздничные покупки , хотя и будут покупать меньше товаров, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских потребителей компании "Делойт" в Украине.

Фото: https://pixabay.com/





Согласно опросу, бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг составит 1000 – 5 000 грн. Его преимущественно потратят на покупку продуктов питания, товаров для детей, а также одежду и обувь. Во время праздничного шопинга украинцы в первую очередь будут учитывать скидки.





Вместе с тем более 60% опрошенных заявили, что, по крайней мере, часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь Вооруженным Силам Украины или пострадавшим от войны.

При этом только 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец остался работать на рынке России после широкомасштабного вторжения агрессора в Украину.





По данным "Делойт", в этом году отечественный потребитель предпочтет оффлайн-шопинг покупкам вещей в интернет-магазинах. Большинство респондентов отметили, что основным местом, где будут покупать товары перед праздниками, станут большие супермаркеты и торговые центры/универмаги.





Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также временно находящиеся за рубежом украинцы.





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