logo

BTC/USD

17772.28

ETH/USD

1326.25

LTC/USD

78.21

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Большинство украинцев часть расходов на новогодний и рождественский шопинг задонатят ВСУ, - опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Большинство украинцев часть расходов на новогодний и рождественский шопинг задонатят ВСУ, - опрос

Компания «Делойт» в Украине опросила украинцев о планах на праздничный шопинг.

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Несмотря на сложности военного времени, большинство украинцев не будут отказываться от празднования Нового Года и Рождества. 61% планируют совершить праздничные покупки , хотя и будут покупать меньше товаров, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских потребителей компании "Делойт" в Украине.

Большинство украинцев часть расходов на новогодний и рождественский шопинг задонатят ВСУ, - опрос

Фото: https://pixabay.com/


Согласно опросу, бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг составит 1000 – 5 000 грн. Его преимущественно потратят на покупку продуктов питания, товаров для детей, а также одежду и обувь. Во время праздничного шопинга украинцы в первую очередь будут учитывать скидки.


Вместе с тем более 60% опрошенных заявили, что, по крайней мере, часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь Вооруженным Силам Украины или пострадавшим от войны.

При этом только 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец остался работать на рынке России после широкомасштабного вторжения агрессора в Украину.


По данным "Делойт", в этом году отечественный потребитель предпочтет оффлайн-шопинг покупкам вещей в интернет-магазинах. Большинство респондентов отметили, что основным местом, где будут покупать товары перед праздниками, станут большие супермаркеты и торговые центры/универмаги.


Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также временно находящиеся за рубежом украинцы.


Раньше мы писали , что за последнее время ощутимо прибавил в цене хлеб. В этом месяце хлеб превзошел психологическую отметку.






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/holiday-retail-sales-consumer-survey.html?nc=1&id=ua:2sm:3fb:4Products,RWD::6cb:20221213100829::8405095993:5&utm_source=fb&utm_campaign=Products,RWD&utm_content=cb&utm_medium=social&linkI
Теги:
comments

Обсуждения

ddddd

сегодня, 17:49

Новогодняя Pаcпpодажa. Термобелье Columbia нoвогo покoлeния с уникальной технологии Omni Heat (влаговыводящей и теплообменной фунцией), обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Покyпaй по стаpoй цeнe ------ https://marketl.ink/Columbia

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!