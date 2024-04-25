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Больше не пытаются окружить. Россияне применяют новую тактику, чтобы захватить Часов Яр

Российские оккупанты сменили тактику в Часовом Яре, рассказал в эфире телемарафона глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников. По его словам, враг совершает лобовые атаки

сегодня, 13:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские оккупационные войска продолжают наступление на позиции украинских военных с целью дальнейшего продвижения в направлении города Часов Яр Донецкой области.

Больше не пытаются окружить. Россияне применяют новую тактику, чтобы захватить Часов Яр

Часов Яр

Как отметил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников, враг интенсифицирует использование авиации и КАБов на этом направлении фронта.

По словам военного, оккупанты очень хотят окружить Часов Яр, однако не могут сделать этого, поэтому начали штурмы "в лоб". Как говорит военный, захватчикам "мешают" Клищиевка и Андреевка, ведь здесь Силы обороны могут наблюдать их штурмы.

"Они пытаются давить на тех направлениях, которые они считают для себя приоритетными и считают их наиболее успешными для себя",
— прибавил представитель бригады.

Также Калашников отметил, что оккупанты усилили использование авиации для осуществления ударов КАБами по позициям Вооруженных сил Украины. Представитель 26 артиллерийской бригады подчеркнул, что российские войска ежедневно используют примерно 30-40 таких бомб. По его словам, оккупанты все чаще отправляют самолеты в воздух и с высоты 50-60 километров сбрасывают эти бомбы на позиции украинских защитников.

Кроме того, представитель 26 артиллерийской бригады отметил, что противник усилил использование механизированной техники возле города Часов Яр. По его информации, в настоящее время вражеские штурмовые операции проводятся с применением тяжелой техники, в том числе танков. Кроме того, российская пехота доставляется на места высадки на боевых машинах пехоты (БМП), которые либо отправляются за новыми загрузками, либо остаются на месте боя для поддержки пехоты огнем.

"Артиллерия также активно действует, даже если штурмовые операции не производятся",
– подчеркнул Калашников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему важно не потерять Часов Яр.




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