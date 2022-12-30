Большая неудача, которая стала успехом для Украины

Начало для украинского бронетранспортера "Буцефал" было нелегким. Из-за большого количества поломок часть купленных экземпляров Ирак вернул в Украину, а Казахстан вообще отказался от подписанного ранее контракта. Но именно украинский БТР-4 "Буцефал" хорошо себя показал в войне в 2014 году и после полномасштабного вторжения.

Украинский БТР-4 "Буцефал". Фото из открытых источников

После распада СССР, Украина получила большое количество старой военной техники и производственных фабрик. Поэтому следующие украинские разработки базировались на советской военной технике, это касается БТР-94, который был модификацией советского бронетранспортера БТР-80. Однако в начале нового столетия Украина создала новый бронетранспортер – БТР-4.

Конструкторы БТР-4 "Буцефал" сменили привычное расположение двигателя, который в советских моделях размещался в задней части бронетранспортера. Украинцы перенесли его в среднюю часть. Таким образом "Буцефал" получил гораздо более широкую дверь в конце машины. Такой шаг повысил мобильность личного состава во время боевых действий, которая часто критическая в войне.

Двигатель по центру БТР-4 лучше распределяет вес автомобиля, что удобно использовать в болотистой местности. Также "Буцефал" является модульным бронетранспортером, это означает, что кроме роли бронетранспортера машина способна выполнять другие функции и быть боевой машиной пехоты, бронированной санитарной машиной, ремонтной машиной или платформой для различных систем вооружения.

БТР-4 имеет разную современную техническую утварь, а также способен развивать скорость до 110 км, что на 20 км больше чем у других аналогов.

Несмотря на большие преимущества, в Ирак попала бракованная партия этих боевых машин, из-за чего БТР-4 "Буцефал" был возвращен в Украину. Это отразилось и на будущих поставках, от которых отказался Казахстан. В 2014 году Россия напала на Украину и именно наличие "Буцефалов", которые начали позиционироваться как неудачный эксперимент, стал успешным вооружением и помог украинским войскам защищать Родину.

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