Болотных орков можно остановить. Военный откровенно назвал все составляющие успеха

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Ткачик Олеся
Чтобы остановить нашествие российских оккупантов нужно много ФПО-дронов, потому что на фронте так же много орков, заявил Юрий Касьянов. Кроме того, он добавил, что нужны опытные пилоты, а также система обучения, а не формальная запись в журнале.
Юрий Касьянов
Также, по его словам, фронту очень нужны системы противовоздушной обороны, чтобы по позициям не прилетели вражеские КАБЫ, и не перемалывали их, а также чтобы они не уничтожали ракетами энергетику в тылу.
Именно поэтому, по его словам, Украине нужны деньги.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам министра обороны Рустема Умерова, Украине крайне необходимы системы противовоздушной обороны, чтобы отогнать орков и остановить их наступление.
При этом известно, что Соединенные Штаты разблокировали вопросы предоставления Украине помощи. Ожидается, что уже 23 апреля Сенатом будет проголосован законопроект о выделении 61 млрд долларов Украине. После этого законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом. Как заявили в Госдепе, после этого вся помощь Украине будет доставлена максимально оперативно. Также там сообщили, что в Украину будут доставлены системы противовоздушной обороны, которые необходимы Украине.
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Ігор
22 апреля 2024, 19:56
Тобто українці потрібні не для розвитку економіки і вміти це робити, а на м'ясо. Для випрошування якраз підійдуть юдейці, вони в цьому вправні. Тобто по факту українцями керують "Чужі", які не відносяться до них як до божого народу і яким вони потрібні як витратний матеріал.