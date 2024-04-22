Болотных орков можно остановить. Военный откровенно назвал все составляющие успеха

Чтобы остановить нашествие российских оккупантов нужно много ФПО-дронов, потому что на фронте так же много орков, заявил Юрий Касьянов. Кроме того, он добавил, что нужны опытные пилоты, а также система обучения, а не формальная запись в журнале.

Юрий Касьянов

"Нужны снаряды. Много снарядов, потому что орки кучуются на расстоянии 10-15 км, чтобы наступать. Их надо бить там, чтобы не пришлось бить здесь",

– отметил в Фейсбуке военный.

Также, по его словам, фронту очень нужны системы противовоздушной обороны, чтобы по позициям не прилетели вражеские КАБЫ, и не перемалывали их, а также чтобы они не уничтожали ракетами энергетику в тылу.

"Нужны дальнобойные дроны, чтобы уничтожать их авиацию на аэродромах, склады б/к, штабы, радары, ракетные установки. Нужны дроны средней дальности типа "ланцеты", чтобы кошмарить их ближние тылы. А главное, нужны люди. Нужна еще одна армия, чтобы заменить, хоть на время, воюющих. Потому что сил уже нет",

– отметил Касьянов.

Именно поэтому, по его словам, Украине нужны деньги.

"И если у тебя нет экономики, то нужны чужие деньги. А значит, нужна дипломатия. Нужны умные люди. Круг замкнулся",

– подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам министра обороны Рустема Умерова, Украине крайне необходимы системы противовоздушной обороны, чтобы отогнать орков и остановить их наступление.

При этом известно, что Соединенные Штаты разблокировали вопросы предоставления Украине помощи. Ожидается, что уже 23 апреля Сенатом будет проголосован законопроект о выделении 61 млрд долларов Украине. После этого законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом. Как заявили в Госдепе, после этого вся помощь Украине будет доставлена максимально оперативно. Также там сообщили, что в Украину будут доставлены системы противовоздушной обороны, которые необходимы Украине.