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Болотных орков можно остановить. Военный откровенно назвал все составляющие успеха

Российских захватчиков можно остановить, считает военный Юрий Касьянов. Однако, по его словам, для этого нужны не только дроны или системы ПВО, но и люди

22 апреля 2024, 20:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Чтобы остановить нашествие российских оккупантов нужно много ФПО-дронов, потому что на фронте так же много орков, заявил Юрий Касьянов. Кроме того, он добавил, что нужны опытные пилоты, а также система обучения, а не формальная запись в журнале.

Болотных орков можно остановить. Военный откровенно назвал все составляющие успеха

Юрий Касьянов

"Нужны снаряды. Много снарядов, потому что орки кучуются на расстоянии 10-15 км, чтобы наступать. Их надо бить там, чтобы не пришлось бить здесь",
– отметил в Фейсбуке военный.

Также, по его словам, фронту очень нужны системы противовоздушной обороны, чтобы по позициям не прилетели вражеские КАБЫ, и не перемалывали их, а также чтобы они не уничтожали ракетами энергетику в тылу.

"Нужны дальнобойные дроны, чтобы уничтожать их авиацию на аэродромах, склады б/к, штабы, радары, ракетные установки. Нужны дроны средней дальности типа "ланцеты", чтобы кошмарить их ближние тылы. А главное, нужны люди. Нужна еще одна армия, чтобы заменить, хоть на время, воюющих. Потому что сил уже нет",
– отметил Касьянов.

Именно поэтому, по его словам, Украине нужны деньги.

"И если у тебя нет экономики, то нужны чужие деньги. А значит, нужна дипломатия. Нужны умные люди. Круг замкнулся",
– подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам министра обороны Рустема Умерова, Украине крайне необходимы системы противовоздушной обороны, чтобы отогнать орков и остановить их наступление.

При этом известно, что Соединенные Штаты разблокировали вопросы предоставления Украине помощи. Ожидается, что уже 23 апреля Сенатом будет проголосован законопроект о выделении 61 млрд долларов Украине. После этого законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом. Как заявили в Госдепе, после этого вся помощь Украине будет доставлена максимально оперативно. Также там сообщили, что в Украину будут доставлены системы противовоздушной обороны, которые необходимы Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0zXAeaxu4WiHYmUHtoF3dDKeazdUj9V5jTCfVmMpbrsMYxGCgimaYAWLikEXrhcn9l
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Обсуждения

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Ігор

22 апреля 2024, 19:56

Тобто українці потрібні не для розвитку економіки і вміти це робити, а на м'ясо. Для випрошування якраз підійдуть юдейці, вони в цьому вправні. Тобто по факту українцями керують "Чужі", які не відносяться до них як до божого народу і яким вони потрібні як витратний матеріал.


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