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"Больные в Кремле": Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС

Что поможет спасти в Украине больше жизней

сегодня, 12:37
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Кречмаровская Наталия

В ночь на 20 июня вражеские войска устроили очередной жестокий обстрел Украины — дронами атаковали Харьков и Одессу.

"Больные в Кремле": Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности ночной массированной атаки на Одессу, Харьков и пригород. Враг направил более 20 ударных дронов. Как отметил глава страны, ранены около 20 человек — среди которых двое детей: девушки 12 и 17 лет и трое спасателей ГСЧС, прибывшие на место обстрела. Также известно об одном погибшем в Одессе.

По словам президента, всего по Украине этой ночью было запущено 86 дронов, большинство из них – российско-иранские "шахеды". Под удар снова попали гражданские объекты – горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили. Зеленский поблагодарил спасателей. По его словам, на местах работали 132 работника, было развернуто более 30 единиц. Президент Украины рассказал, что в Харьковской области работы продолжаются до сих пор.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает тактику целенаправленного террора против украинцев. И именно за эту тактику должен получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностям продолжать войну, убежден президент.

"Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле лишатся возможности финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", — убежден Зеленский.

”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 2
”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 3
”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 4
”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 5
”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 6
”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 7
”Больные в Кремле”: Зеленский после обстрелов обратился с требованием к странам G7 и ЕС - фото 8


Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский шокировал предположением о завершении войны.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14778
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