Болгария предложила свой вариант мира: как отреагировали в Украине

Украина отклонила предложение Болгарии о посредничестве в переговорах с Россией. Министерство иностранных дел Украины призвало Болгарию не использовать российско-украинскую войну в своих политических целях, о чем говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Предложение Болгарии (фото из открытых источников)

Ранее временный премьер-министр Болгарии Димитр Главчев заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, София предложит мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, не имеет никаких проблем", — подчеркнул он.

В ответ МИД Украины четко высказал свою позицию. В частности, дипломаты напомнили, что Киев считает справедливым миром, а что — принуждением к "миру" с Путиным.

"Призывы ограничить или заблокировать помощь Украине практически означают побуждение содействовать государству-агрессору. Замедление или ограничение предоставления необходимой помощи Украине приведет не к миру, а к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС. Зато увеличение оборонной помощи для Украины будет способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения к международному праву и приближению справедливого мира", — отметили в МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой хитрый план появился у Орбана. На неделе, проходящей одной из тем, оказавшейся в центре внимания был визит премьера Венгрии Виктора Орбана сначала в Киев, а затем в Москву. Он уже вызвал шквал негативной реакции как со стороны лидеров ЕС, так и США. Однако нашлись и те, кто поддержал его, в том числе премьер Словакии Роберт Фицо.

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан отметил, что было бы странно, если бы Орбан, как премьер председательствующего в ЕС государства не совершил визит в Киев.

