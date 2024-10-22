Болезненная и малоэффективная: почему Курская операция не оправдала надежд

На третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Первые три недели Курская операция шла очень хорошо, поскольку ВСУ увеличивали территорию контроля. С начала с уже прошло 2,5 месяца. Что мы получили? 1 сентября ВСУ контролировали 900 кв. км русской территории. Спустя месяц, 1 октября, украинская армия уже контролировала 770 кв. км, а по состоянию на 15 октября – 650 кв. км. ВСУ теряют на Курщине территории и людей. Мне известно, что мы потеряли в Курской области большое количество спецназовцев, не получив весомого результата", — рассказал Иван Ступак.

В то же время, отметил военный эксперт, Украина теряет Покровскую агломерацию, где до войны проживало 100 тысяч человек, а оккупация Покровска приведет к потере мощностей по производству коксующихся углей.

"С тех пор как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецку. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.

По словам эксперта, на фоне сверхсложной ситуации в Покровском направлении ВСУ контролируют преимущественно сельскую местность в Курской области, которая стратегически ничего не дает.

"В начале Курской операции создавалось впечатление, что Владимир Зеленский хочет "перевернуть шахматную доску", изменив правила игры и условия переговоров. Сейчас выглядит так, что попытка "перевернуть шахматную доску" оказалась неудачной", — подытожил эксперт.