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Болезненная и малоэффективная: почему Курская операция не оправдала надежд

За 2,5 месяца ВСУ не добились ощутимых результатов в Курской области

22 октября 2024, 22:16
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Марьян Ощановский

На третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак.

Болезненная и малоэффективная: почему Курская операция не оправдала надежд

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Первые три недели Курская операция шла очень хорошо, поскольку ВСУ увеличивали территорию контроля. С начала с уже прошло 2,5 месяца. Что мы получили? 1 сентября ВСУ контролировали 900 кв. км русской территории. Спустя месяц, 1 октября, украинская армия уже контролировала 770 кв. км, а по состоянию на 15 октября – 650 кв. км. ВСУ теряют на Курщине территории и людей. Мне известно, что мы потеряли в Курской области большое количество спецназовцев, не получив весомого результата", — рассказал Иван Ступак.

В то же время, отметил военный эксперт, Украина теряет Покровскую агломерацию, где до войны проживало 100 тысяч человек, а оккупация Покровска приведет к потере мощностей по производству коксующихся углей.

"С тех пор как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецку. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.

По словам эксперта, на фоне сверхсложной ситуации в Покровском направлении ВСУ контролируют преимущественно сельскую местность в Курской области, которая стратегически ничего не дает.

"В начале Курской операции создавалось впечатление, что Владимир Зеленский хочет "перевернуть шахматную доску", изменив правила игры и условия переговоров. Сейчас выглядит так, что попытка "перевернуть шахматную доску" оказалась неудачной", — подытожил эксперт.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-LdE6sWFqYw
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