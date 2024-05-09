Российские захватчики формируют реестры жителей Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе.

Враг усиливает давление на жителей в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, речь идет о тех, кто подлежит депортации и не сможет вернуться.

Сообщается, что по разным обстоятельствам в Мариуполь вернулись 600 жителей. Оккупанты боятся приезда "агентуры" Сил обороны, а потому создают соответствующий реестр.

В Центре сопротивления подчеркнули, что это очередное преступление РФ, когда жителям нельзя жить в родном городе, разрушенном ВС РФ. В то же время оккупанты завозят в Мариуполь этнических россиян и выходцев из Центральной Азии, изменяя демографический состав населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники является катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.