logo

BTC/USD

62121.16

ETH/USD

3010.97

LTC/USD

82.11

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Боится "агентов". РФ готовит списки украинцев для депортации с оккупированных территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

Боится "агентов". РФ готовит списки украинцев для депортации с оккупированных территорий

Оккупанты составляют списки "ненадежных" жителей захваченных городов

сегодня, 21:38
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики формируют реестры жителей Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе.

Боится "агентов". РФ готовит списки украинцев для депортации с оккупированных территорий

Враг усиливает давление на жителей в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, речь идет о тех, кто подлежит депортации и не сможет вернуться.

Сообщается, что по разным обстоятельствам в Мариуполь вернулись 600 жителей. Оккупанты боятся приезда "агентуры" Сил обороны, а потому создают соответствующий реестр.

В Центре сопротивления подчеркнули, что это очередное преступление РФ, когда жителям нельзя жить в родном городе, разрушенном ВС РФ. В то же время оккупанты завозят в Мариуполь этнических россиян и выходцев из Центральной Азии, изменяя демографический состав населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники является катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-formuye-reyestr-nebazhanyh-meshkantsiv-mariupolya/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости