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Бои за ключевой город в Донецкой области в разгаре: какие уроки усвоил враг

Бои в Часовом Яре достигли максимальной интенсивности, заявил в эфире телемарафона военный Роман Гасько. По его словам, оккупанты учатся на своих ошибках и постоянно меняют тактику наступлений

сегодня, 13:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации спикера 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Романа Гасько, сейчас бои в Часовом Яре достигли своего пика. Оккупанты усилили наступление, чтобы захватить город и получить шанс взять под контроль всю Донецкую область.

Бои за ключевой город в Донецкой области в разгаре: какие уроки усвоил враг

Часов Яр

Гасько говорит, что каждый день происходят боевые столкновения, враг повторяет все новые и новые попытки, чтобы захватить город, вся ситуация разворачивается очень динамично.

"Битва продолжается и она, наверное, сейчас на своем пиковом уровне",
– подчеркнул Роман Гасько и добавил, что идут бои высокой интенсивности.

По его словам, оккупанты не снижают темпы наступления, поскольку имеют достаточное количество всех боеприпасов и личного состава. Кроме того, враг постоянно меняет тактику боев.

"Враг усваивает хорошие уроки из каждой проводимой битвы",
— сказал военный и добавил, что из каждой битвы российские оккупанты делают выводы и поэтому постоянно корректируют свою деятельность, а также подбирает новые способы осуществления атак и ведения боевых действий.

Как подытожил Гасько, тактические ходы по ведению боев меняются не только со стороны оккупантов, но и Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр и получить доступ к захвату других территорий Донецкой области, которые еще находятся под контролем Украины. Известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин предписывал взять Часов Яр до 9 мая, однако враг провалил эту задачу, но продолжает активные штурмы позиций украинских военных. Бои там не прекратятся ни днем, ни ночью.

При этом в ВСУ считают, что потеря Часова Яра не будет иметь критических последствий.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=
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Ключове: "окупанти вчаться на своїх помилках". Культура, шоу-бізнес народів світу зображує більшість клоунів злодіями. Їх бояться діти навіть коли стають дорослими - клоунофобія. Саме нацпам'ять привела в Україну таке жахливе майбутнє. Юдейці всюди притягують найгірші біди щоб красти і перекладати провину на інших. Але Україна тут на першому місці по корупції по бідам і подібне. Терпіли, які рыготалы з інших отримали у багато разів сильніші халепи.


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