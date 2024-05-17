Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По информации спикера 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Романа Гасько, сейчас бои в Часовом Яре достигли своего пика. Оккупанты усилили наступление, чтобы захватить город и получить шанс взять под контроль всю Донецкую область.
Часов Яр
Гасько говорит, что каждый день происходят боевые столкновения, враг повторяет все новые и новые попытки, чтобы захватить город, вся ситуация разворачивается очень динамично.
По его словам, оккупанты не снижают темпы наступления, поскольку имеют достаточное количество всех боеприпасов и личного состава. Кроме того, враг постоянно меняет тактику боев.
Как подытожил Гасько, тактические ходы по ведению боев меняются не только со стороны оккупантов, но и Сил обороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр и получить доступ к захвату других территорий Донецкой области, которые еще находятся под контролем Украины. Известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин предписывал взять Часов Яр до 9 мая, однако враг провалил эту задачу, но продолжает активные штурмы позиций украинских военных. Бои там не прекратятся ни днем, ни ночью.
При этом в ВСУ считают, что потеря Часова Яра не будет иметь критических последствий.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 12:52
Ключове: "окупанти вчаться на своїх помилках". Культура, шоу-бізнес народів світу зображує більшість клоунів злодіями. Їх бояться діти навіть коли стають дорослими - клоунофобія. Саме нацпам'ять привела в Україну таке жахливе майбутнє. Юдейці всюди притягують найгірші біди щоб красти і перекладати провину на інших. Але Україна тут на першому місці по корупції по бідам і подібне. Терпіли, які рыготалы з інших отримали у багато разів сильніші халепи.