Бои за ключевой город в Донецкой области в разгаре: какие уроки усвоил враг

По информации спикера 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Романа Гасько, сейчас бои в Часовом Яре достигли своего пика. Оккупанты усилили наступление, чтобы захватить город и получить шанс взять под контроль всю Донецкую область.

Часов Яр

Гасько говорит, что каждый день происходят боевые столкновения, враг повторяет все новые и новые попытки, чтобы захватить город, вся ситуация разворачивается очень динамично.

"Битва продолжается и она, наверное, сейчас на своем пиковом уровне",

– подчеркнул Роман Гасько и добавил, что идут бои высокой интенсивности.

По его словам, оккупанты не снижают темпы наступления, поскольку имеют достаточное количество всех боеприпасов и личного состава. Кроме того, враг постоянно меняет тактику боев.

"Враг усваивает хорошие уроки из каждой проводимой битвы",

— сказал военный и добавил, что из каждой битвы российские оккупанты делают выводы и поэтому постоянно корректируют свою деятельность, а также подбирает новые способы осуществления атак и ведения боевых действий.

Как подытожил Гасько, тактические ходы по ведению боев меняются не только со стороны оккупантов, но и Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр и получить доступ к захвату других территорий Донецкой области, которые еще находятся под контролем Украины. Известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин предписывал взять Часов Яр до 9 мая, однако враг провалил эту задачу, но продолжает активные штурмы позиций украинских военных. Бои там не прекратятся ни днем, ни ночью.

При этом в ВСУ считают, что потеря Часова Яра не будет иметь критических последствий.