Бои за Бахмут: враг придумал очередную провокацию

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Кравцев Сергей
Российские войска который месяц подряд безрезультативно штурмуют Бахмут Донецкой области. Теперь они существенно активизировали в информационном пространстве фейки, связанные с обороной Бахмута. Главная цель оккупантов посеять панику, деморализовать украинское общество, подорвать патриотический дух. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram пишет замминистра обороны Анна Маляр.
Бахмут. Фото: из открытых источников
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По ее словам, в частности запускаются утверждения, "якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение".
Замминистра заявила, что это не соответствует действительности.
Также Анна Маляр обратила внимание на то, что россияне пытаются дискредитировать военное командование восточного направления. В частности, выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.
При этом, подчеркнула она, оккупанты "с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон".
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