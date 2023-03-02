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Бои за Бахмут: враг придумал очередную провокацию

Анна Маляр рассказала, как россияне активизировали информкампанию вокруг обороны Бахмута

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска который месяц подряд безрезультативно штурмуют Бахмут Донецкой области. Теперь они существенно активизировали в информационном пространстве фейки, связанные с обороной Бахмута. Главная цель оккупантов посеять панику, деморализовать украинское общество, подорвать патриотический дух. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram пишет замминистра обороны Анна Маляр.

Бои за Бахмут: враг придумал очередную провокацию

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных" – написала Анна Маляр.


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По ее словам, в частности запускаются утверждения, "якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение".

Замминистра заявила, что это не соответствует действительности. 

"Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", — подчеркнула она.

Также Анна Маляр обратила внимание на то, что россияне пытаются дискредитировать военное командование восточного направления. В частности, выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

При этом, подчеркнула она, оккупанты "с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон".

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