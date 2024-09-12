Бои на Курщине: ВСУ уничтожили передовые подразделения россиян

ВСУ контратаковали и уничтожили передовые подразделения врага, которые начали наступательные действия на украинские позиции, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

ВСУ продолжают Курскую операцию. Фото из открытых источников

"На Курщине украинские воины серией контрударов смогли отправить в ад передовые подразделения врага, вошедшие в Обуховку, и навязать бой в Снагосте. Также, несмотря на мечты противника, наши гарнизоны в Краснооктябрьском и Вишневце продолжают давать отпор противнику. Продолжаются бои. Но ситуация там очень напряженная, наши ребята в фактическом окружении", – рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, противник будет пытаться во что бы то ни стало захватить Снагость, поскольку только так он сможет деблокировать группировку войск россиян, зажатых между рекой Сейм и границей.

Кроме того, сообщил он, россияне продолжают разведку боем по всей линии боевого столкновения на Курщине.

"Вооруженные силы Украины совершили атаку в направлении Новый Путь — Веселе и Медвежье — Глушково (это почти посередине "зажатого" района Курщины), пытаясь дезорганизовать врага, вытянуть его на себя и ослабить давление россиян на основном направлении удара россиян", — рассказал офицер ВСУ.

Военный добавил, что в ближайшие дни враг приложит максимум усилий, чтобы захватить Снагость и Любимовку.

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