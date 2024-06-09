"Бои идут за каждый подвал и каждый дом": военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении

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Лиля Воробьева
Украинские военные стабилизировали ситуацию на отдельных участках Харьковской области. Об этом сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Бои за Волчанск (фото из открытых источников)
В интервью "24 каналу" он отметил, что на Волчанском направлении продолжаются интенсивные бои "за каждый подвал и каждый дом". Российские оккупанты не смогли продвинуться дальше, тогда как украинские Силы обороны вытесняют врага с его позиций и берут пленных.
"Ситуация выглядит так, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Враг продолжает активно применять авиацию. Здесь очень необходимы самолеты F-16, чтобы лишить противника монополии на применение в таком количестве своей авиации", – пояснил командир.
Отмечено, что ситуация значительно улучшилась после того, как ряд западных стран дали разрешение использовать свое вооружение для ударов по целям на территории России.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США заметили, что Россия использует новую тактику в наступлении на Харьковщину. Россияне заходят небольшими штурмовыми группами на украинские территории, где впоследствии объединяются в большую ударную группу для наступления. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW в отчете от 15 мая отметили, что российские силы вместо глубокого проникновения в Харьковскую область пытаются создать буферные зоны.
Несмотря на изменение тактики на Харьковском направлении, такие действия окупантов могут увеличить потери россиян как в личном составе, так и в технике. В частности 14 мая Генштаб опубликовал данные, что россияне понесли потери в живой силе на уровне 1740 военных, а 15 мая эта цифра составляет – 1510 человек, что является значительно более высоким показателем за средние результаты.
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