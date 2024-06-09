"Бои идут за каждый подвал и каждый дом": военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении

Украинские военные стабилизировали ситуацию на отдельных участках Харьковской области. Об этом сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

В интервью "24 каналу" он отметил, что на Волчанском направлении продолжаются интенсивные бои "за каждый подвал и каждый дом". Российские оккупанты не смогли продвинуться дальше, тогда как украинские Силы обороны вытесняют врага с его позиций и берут пленных.

"Ситуация выглядит так, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Враг продолжает активно применять авиацию. Здесь очень необходимы самолеты F-16, чтобы лишить противника монополии на применение в таком количестве своей авиации", – пояснил командир.

Отмечено, что ситуация значительно улучшилась после того, как ряд западных стран дали разрешение использовать свое вооружение для ударов по целям на территории России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США заметили, что Россия использует новую тактику в наступлении на Харьковщину. Россияне заходят небольшими штурмовыми группами на украинские территории, где впоследствии объединяются в большую ударную группу для наступления. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW в отчете от 15 мая отметили, что российские силы вместо глубокого проникновения в Харьковскую область пытаются создать буферные зоны.

Несмотря на изменение тактики на Харьковском направлении, такие действия окупантов могут увеличить потери россиян как в личном составе, так и в технике. В частности 14 мая Генштаб опубликовал данные, что россияне понесли потери в живой силе на уровне 1740 военных, а 15 мая эта цифра составляет – 1510 человек, что является значительно более высоким показателем за средние результаты.





