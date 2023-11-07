Боевые гранаты подарил коллега на день рождения: что известно о смерти помощника Залужного

6 ноября в Чайках под Киевом в одной из квартир жилого комплекса раздался взрыв, унесший жизнь помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Чистякова. Стало известно, что причиной стала граната, одна из которых взорвалась. Такой подарок Чистякову подарил на день рождения его коллега-военнослужащий. Правоохранители уже провели обыск в его кабинете и изъяли еще две гранаты, сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Боевые гранаты, убившие помощника Залужного (фото источник УНИАН)

Клименко официально сообщил первые обстоятельства трагедии, которые удалось выяснить в результате первоочередных следственных действий, ведь дело начало очень быстро обрастать разной информацией из "источников".

Он рассказал, что 6 ноября у погибшего майора Частякова был день рождения. Поэтому он домой вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

"Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв",- сказал Клименко.

По словам Клименко, в квартире Частяковая полиция нашла еще 5 таких неразорванных гранат, которые отправят на экспертизу.

Также правоохранители нашли коллегу, который сделал столь роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты.

"Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия", – попросил Клименко.

По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, гранаты, которые были "подарочном наборе", подарил на день рождения Чистякову – полковник Тимченко. Он уже признался правоохранителям, что сам решил сделать такой подарок, а именно положил в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат.

Эту информацию также подтвердили и три свидетеля, которые видели, как полковник дарил подарок.

В сообщении говорится, что Тимченко даже сказал Частякову: "Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

Информатор журналистов предположил, что Частяков подумал, что это шутка, потом забрал детей из школы и начал распаковывать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки в таком виде

Стало известно, что полковник Тимченко две гранаты оставил себе. На предоставленном источником УНИАН фото видно, как они выглядят.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились новые подробности удара по 128 бригаде.