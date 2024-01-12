Боевые действия в Украине изменятся: в США назвали главную причину

Устойчивые морозы в Украине, вероятно, осложнят операции на фронте, но могут создать более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий, поскольку в ближайшие недели земля сильно промерзнет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчет американского Институт изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, ссылаясь на украинских военных, что российские войска из-за холодов используют меньше барражирующих боеприпасов. Также оккупанты применяют значительно меньше количество дронов из-за угрозы обледенения двигателей.

Украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 градусов по Цельсию, из-за чего личный состав не может оставаться на наблюдательных постах более нескольких часов. По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.

Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит "движение по пересеченной местности" в течение января и февраля.

Эксперты ISW продолжают считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции на всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.



