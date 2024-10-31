Боевой дух сильно подорван: действительно ли ВСУ на Курщине в окружении

Ситуация в Курской области действительно очень непростая, ведь россияне бросают большие силы, чтобы вытеснить силы ВСУ. Но информация, которую распространяют российские пропагандисты якобы об окружении украинских бойцов в Курской области не соответствует действительности. При этом нельзя скрыть, что боевой дух в их рядах ВСУ "сильно подорван". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Главкому" рассказал оператор БПЛА из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Кащенко с позывным "Кощей", участвующий в Курской операции.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Боевой дух сильно подорван. Все уже устали от войны. Мы здесь сидим фактически безвылазно, морально тяжело", – отметил военный.

Вместе с тем, защитник выразил уверенность, что решение о проведении операции ВСУ в Курской области было мудрым.

Боец обратил внимание сразу на несколько моментов. Ключевое в том, что ВСУ показали россиянам, что значит воевать против Украины. Теперь Киев контролирует территории, которые можно будет на переговорах использовать как козырь. Также Курская операция помогла пополнить обменный фонд, проявила новые тактики ведения войны.

"И самое важное то, что те КАБы, которые полетели бы на Донецкую и Луганскую области, полетели сюда. Они принесли меньше потерь, чем могли бы принести, если бы полетели по Украине", – считает военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска продвинулись в Курской области РФ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 30 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Новоивановки (к юго-востоку от Коренево).



