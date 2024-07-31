Боец ВСУ назвал направление, где у РФ новый прорыв: остановить врага пока не получается

Российские захватнические войска продвигаются вдоль железной дороги в районе Покровска Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал военный 1-го батальона 68-й отдельной егерской бригады им. А. Довбуша Александр с позывным "Рено".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг несколько раз повторяет в районе Покровска одну и ту же ситуацию. Ему удается продвигаться вдоль железной дороги. Это началось с Очеретино и продолжается и сейчас по сути. Захват Прогресса и Волчьего стал возможным именно за счет того, что врагу удалось продвинуться вдоль железной дороги. И пока не удается найти эффективный способ, как их остановить", – заявил защитник.

Военный подчеркнул, что там под путями есть проходы и укрытия, а с обеих сторон – посадка. Это позволяет оккупационным войскам РФ накапливать пехоту и проводить массированные штурмы, которые очень сложно отражать.

Воин подтвердил, что ситуация достаточно нервная. И, если в полях ВСУ удается сдерживать россиян, хоть и с некоторым отступлением, то здесь россиянам удалось найти определенное слабое место. И они им пользуются. Сейчас, за счет этого прорыва, увеличивается длина фронта в очередной раз.

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В материале говорится, что оккупанты уже несколько месяцев растягивают украинскую оборону по всей линии восточного фронта, пытаясь захватить как можно больше территории до того, как на поле боя начнут прибывать новые украинские новобранцы и свежие партии западного вооружения. Успехи, достигнутые оккупантами, были в значительной степени постепенными – линия фронта почти не изменилась за последние несколько месяцев. Но недавнее продвижение российских войск в направлении Покровска вызывает беспокойство у Украины и ее союзников.



